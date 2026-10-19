थाईलैंड में धार के युवा प्लेयर करेंगे इंडिया को रिप्रेजेंट, कोच्चि में पिकलबॉल में जीता गोल्ड मेडल
धार के चार युवा खिलाड़ियों ने रचा इतिहास, नेशनल में गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए किया क्वालीफाई. थाईलैंड में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व. राकेश श्रीवास की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 4:41 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 4:53 PM IST
धार: युवा खिलाड़ियों ने खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए धार और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है. केरल के कोच्चि में आयोजित 10वीं राष्ट्र स्तरीय पिकलबॉल रैंकिंग प्रतियोगिता में धार के चार खिलाड़ियों ने अपने-अपने वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर राष्ट्रीय विजेता का खिताब हासिल किया. इस शानदार सफलता के बाद चारों खिलाड़ियों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई कर लिया है. अब ये खिलाड़ी थाईलैंड में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.
धार के खिलाड़ियों ने महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को हराया
ऑल इंडिया पिकलबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में देश के 25 राज्यों से एक हजार से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. प्रतियोगिता के अंडर-14 डबल्स वर्ग में धार के जीवांश राहुल अग्रवाल और अंश अनिल गोयल की जोड़ी ने महाराष्ट्र के अब्राहिम और आर्यन की जोड़ी को 15-9 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. महज 13 वर्ष की उम्र में इस उपलब्धि को हासिल कर दोनों खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश के लिए एक खास उपलब्धि दर्ज की.
अंडर 19 डबल्स वर्ग में खिलाड़ियों का कमाल
वहीं, अंडर-19 डबल्स वर्ग में धार के सहज पंकज अग्रवाल और पार्थ अमित विजयवर्गीय की जोड़ी ने शानदार खेल दिखाया. दोनों ने बिहार के जिगर और आदित्य की जोड़ी को रोमांचक मुकाबले में 16-15 से हराकर गोल्ड मेडल जीता और राष्ट्रीय विजेता का खिताब अपने नाम किया. राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदेश और जिले का नाम गौरवान्वित करने वाले चारों खिलाड़ियों से जब बात की गई तो यह सामने आया कि मेहनत और लगन के साथ-साथ खेल के प्रति समर्पित भावना कितनी आवश्यक होती है.
राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों ने बनाई पहचान
इन खिलाड़ियों में कोई टेनिस, कोई बैडमिंटन, टेबल टेनिस खेल कर पिकलबॉल गेम्स से जुड़े और आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई. जो आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम गौरवान्वित करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं. राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए इन खिलाड़ियों ने अपनी दिनचर्या में बड़ा बदलाव किया और यह मुकाम हासिल किया.
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थाइलैंड में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व
राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन के बाद अब धार के इन चारों युवा खिलाड़ियों की नजरें अंतरराष्ट्रीय मंच पर हैं. थाइलैंड में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करना, इन खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा अवसर होगा. छोटे शहर से अंतरराष्ट्रीय खेल मंच तक पहुंचने वाले इन खिलाड़ियों की सफलता से धार के खेल जगत में खुशी का माहौल है. अब खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि ये युवा खिलाड़ी विश्व चैंपियनशिप में भी अपने प्रदर्शन से देश का नाम रोशन करेंगे.