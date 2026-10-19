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थाईलैंड में धार के युवा प्लेयर करेंगे इंडिया को रिप्रेजेंट, कोच्चि में पिकलबॉल में जीता गोल्ड मेडल

थाईलैंड में धार के युवा प्लेयर करेंगे इंडिया को रिप्रेजेंट ( ETV Bharat )

धार: युवा खिलाड़ियों ने खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए धार और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है. केरल के कोच्चि में आयोजित 10वीं राष्ट्र स्तरीय पिकलबॉल रैंकिंग प्रतियोगिता में धार के चार खिलाड़ियों ने अपने-अपने वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर राष्ट्रीय विजेता का खिताब हासिल किया. इस शानदार सफलता के बाद चारों खिलाड़ियों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई कर लिया है. अब ये खिलाड़ी थाईलैंड में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

धार के खिलाड़ियों ने महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को हराया