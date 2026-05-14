धार में अंधविश्वास की भेंट चढ़ी बुजुर्ग महिला, डायन के शक में भतीजे ने कर दी हत्या

धार में अंधविश्वास की भेंट चढ़ी बुजुर्ग महिला, डायन के शक में भतीजे ने कर दी हत्या
धार में जादू-टोने के शक के चलते एक महिला की हुई हत्या, भतीजे ने दोस्त के साथ मिलकर बुआ को मारा,पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 2:10 PM IST
धार: टांडा थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां अंधविश्वास के चलते एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
घटना टांडा थाना क्षेत्र के धावड़दा गांव की है. जहां 10 मई को पुलिस को सूचना मिली थी कि 60 वर्षीय भगड़ीबाई मिनावा भील की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. जब पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच की, तो परतें खुलती चली गईं और यह साफ हो गया कि यह सामान्य मौत नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी.
अंधविश्वास और पुरानी रंजिश
पुलिस जांच में मुख्य आरोपी मृतक महिला रिश्तेदार निकला. आरोपी मृतक के रिश्ते में लगने वाला भतीजा टिंकू भील है. उसके साथ उसका साथी सोहन भील भी हत्या में शामिल था. जब पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की, तो चौंकाने वाले खुलासे हुए. आरोपी टिंकू को संदेह था कि साल 2023 में उसके भाई की एक सड़क दुर्घटना में हुई मौत के पीछे उसकी बुआ भगड़ीबाई का हाथ है. वह महिला को 'डायन' मानता था और उसे यकीन था कि भगड़ीबाई के जादू-टोने के कारण ही उसके परिवार में अनहोनी हुई. इसी रंजिश के चलते वह बदले की आग में जल रहा था.
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शराब के नशे में वारदात को अंजाम
वारदात वाले दिन टिंकू और सोहन दोनों शराब के नशे में धुत थे. उन्होंने मौका पाकर भगड़ीबाई पर लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. धार एएसपी (ASP) विजय डावर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि "आरोपियों ने अंधविश्वास और पुरानी रंजिश के चलते इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया. पुलिस ने विवेचना के बाद बीएनएस (BNS) की धारा 103(1) और 3(5) के तहत केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है"