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धार में MSP गेहूं खरीदी केंद्र पर किसानों की लंबी कतारें, तपती धूप में 5-6 दिन करना पड़ रहा इंतजार

धार में अपनी उपज बेचने में किसान हो रहे परेशान, खरीदी केंद्र पर तपती धूप में कई दिनों तक अपने नंबर कर रहे हैं इंतजार.

DHAR FARMERS WAITING TO SELL WHEAT
धार में अपनी उपज बेचने किसान हो रहे परेशान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 4:45 PM IST

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Updated : May 8, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
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धार: मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी केंद्र पर किसान अपनी उपज बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं. कई केंद्रों पर उन्हें 5-6 दिन तक अपनी उपज बेचने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है. किसान अमोल पाटीदार का कहना है कि "पहले छोटे किसानों की स्लॉट बुकिंग गई थी, इसके बाद बड़े किसानों की स्लॉट बुकिंग शुरू की गई. इसके साथ ही खरीदी के लिए पहले तारीख आगे बढ़ाई गई थी. लेकिन जैसे ही अभी अंतिम तारीख घोषित की गई, तो काफी संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ बड़े किसान खरीदी केंद्र पर पहुंचे हैं. अब सभी लोगों को अपनी उपज बेचने के लिए कई-कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है."

ट्रॉली में सोकर रात बिता रहे हैं किसान

उपज केंद्र पर लंबी कतार में अपनी उपज बेचने के लिए किसान इंतजार कर रहे हैं. वहीं, तेज गर्मी ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है. 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच किसान खुले आसमान के नीचे लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं. कई किसान दिन में ट्रॉली के नीचे छांव तलाशते हैं और रात में उसी ट्रॉली में सोकर समय बिताते हैं, ताकि उनकी फसल सुरक्षित रह सके.

MSP गेहूं खरीदी केंद्र पर किसानों की लंबी कतार (ETV Bharat)

वहीं, खरीदी केंद्रों पर अन्य कई तरह की अव्यवस्था सामने आ रही है. कहीं बारदानों की कमी है, तो कहीं सर्वर डाउन होने की समस्या है. इसके साथ ही कई केंद्रों पर तौल कांटे पर्याप्त नहीं हैं, तो कहीं हम्मालों की कमी भी किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन रही है.

धार में 76 खरीदी केंद्र, फिर भी समय पर नहीं हो रही खरीदी

जिले में करीब 76 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी किसानों की उपज की समय पर खरीदी नहीं हो पा रही है. कई केंद्रों पर किसानों को 5-6 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है. कुछ केंद्रों पर पीने के पानी और किसानों को धूप से बचने के लिए छांव की व्यवस्था भी नहीं है. इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर बताई जा रही है. जिससे किसानों को अपनी उपज की चोरी होने का डर बना रहता है. इधर, बेमौसम बारिश का खतरा भी किसानों की चिंता बढ़ा रहा है.

इस मामले को लेकर सोसाइटी कर्मचारी अजय पाटीदार ने कहा, "केंद्र की खरीदी क्षमता 1500 क्विंटल प्रति दिन है. लेकिन एक केंद्र पर 2500 क्विंटल गेहूं रोजाना पहुंच रहा है. इसलिए किसानों की लाइन बढ़ती जा रही है. रोजाना इसी तरह लाइन बढ़ते-बढ़ते अब किसानों का 5-6 दिनों में नंबर आ रहा है."

Last Updated : May 8, 2026 at 5:30 PM IST

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