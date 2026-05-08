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धार में MSP गेहूं खरीदी केंद्र पर किसानों की लंबी कतारें, तपती धूप में 5-6 दिन करना पड़ रहा इंतजार

धार में अपनी उपज बेचने किसान हो रहे परेशान ( ETV Bharat )