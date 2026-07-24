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सरकारी कार्यालय में बैठकर विवादित और राजनीतिक टिप्पणी करना पड़ा भारी, NHM कर्मचारी पर होगा एक्शन

सरकारी कार्य के दौरान बनाया विवादित वीडियो, सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के लिए कहे अपशब्द, कार्रवाई के डर से मांगी माफी

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सरकारी कार्यालय में बैठकर विवादिता और राजनीतिक टिप्पणी करना पड़ी भारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 2:58 PM IST

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Updated : July 24, 2026 at 3:03 PM IST

2 Min Read
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धार : मध्य प्रदेश के धार जिले में पदस्थ एक एनएचएम महिला कर्मचारी किरण भाटिया के विवादित वीडियो पर बवाल मच गया है. आरोप हैं कि उप-स्वास्थ्य केंद्र में तैनात महिला कर्मचारी ने शासकीय कार्यलय से विवादित और राजनीतिक टिप्पणी की है. इसके बाद महिला कर्मचारी जांच के दायरे में आ गई है. महिला ने दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर पीएम मोदी, उनके सम्रथकों पर विवादित टिप्पणी करते हुए सोनम वांगचुक के प्रति समर्थन दिखाया था.

जांच बैठी तो एनएचम कर्मचारी मांगने लगी माफी

महलिा कर्मचारी किरण भाटिया का वीडियो सामने आते ही विभाग में हड़कंप मच गया. तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनीता सिंगारे ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), मध्य प्रदेश के मिशन निदेशक को पत्र लिखकर किरण भाटिया के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की. इसके बाद किरण भाटिया ने एक और वीडियो शेयर कर कहा कि उनसे गलती हो गई.

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भाजपा नेताओं में आक्रोश, कार्रवाई के लिए लिखा पत्र (Etv Bharat)

भाजपा नेताओं में आक्रोश, कार्रवाई के लिए लिखा पत्र

भाजपा नेताओं ने एनएचएम कर्मचारी किरण भाटिया के वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई है. आरोप है कि किरण भाटिया ने पीएम व पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों पर विवादित टिप्पणी की है. किरण ने शासकीय कार्यालय में बैठकर ये वीडियो बनाया और कहा, '' अंध भक्त को अबतक समझ नहीं आ रहा.'' किरण ने अपने इस 2 मिनट 13 सेकंड के वीडियो में कई विवादित टिप्पणी की हैं, जिसके बाद उनपर जांच बैठी है.

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बुधवार को सीएमएचओ को एनएचएम कार्यकर्ता के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी पत्र लिखा गया है. इस पत्र में अमरसिंह सोलंकी के नेतृत्व में स्थानीय भाजपा नेताओं द्वारा सोशल मीडिया वीडियो को लेकर संविदा स्वास्थ्यकर्मी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत का जिक्र किया गया है और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की गई है. सीएमचओ के मुताबिक, कार्यालय से इस तरह का वीडियो बनाना शासकीय नियमों का उल्लंघन है, जिसके बाद किरण भाटिया को बर्खास्त किय जा सकता है.

Last Updated : July 24, 2026 at 3:03 PM IST

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