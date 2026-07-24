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सरकारी कार्यालय में बैठकर विवादित और राजनीतिक टिप्पणी करना पड़ा भारी, NHM कर्मचारी पर होगा एक्शन

सरकारी कार्यालय में बैठकर विवादिता और राजनीतिक टिप्पणी करना पड़ी भारी ( Etv Bharat )

धार : मध्य प्रदेश के धार जिले में पदस्थ एक एनएचएम महिला कर्मचारी किरण भाटिया के विवादित वीडियो पर बवाल मच गया है. आरोप हैं कि उप-स्वास्थ्य केंद्र में तैनात महिला कर्मचारी ने शासकीय कार्यलय से विवादित और राजनीतिक टिप्पणी की है. इसके बाद महिला कर्मचारी जांच के दायरे में आ गई है. महिला ने दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर पीएम मोदी, उनके सम्रथकों पर विवादित टिप्पणी करते हुए सोनम वांगचुक के प्रति समर्थन दिखाया था. जांच बैठी तो एनएचम कर्मचारी मांगने लगी माफी महलिा कर्मचारी किरण भाटिया का वीडियो सामने आते ही विभाग में हड़कंप मच गया. तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनीता सिंगारे ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), मध्य प्रदेश के मिशन निदेशक को पत्र लिखकर किरण भाटिया के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की. इसके बाद किरण भाटिया ने एक और वीडियो शेयर कर कहा कि उनसे गलती हो गई.