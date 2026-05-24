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धार भोजशाला को मिलने जा रही बड़ी सौगात, मोहन यादव सोमवार को पूजा के बाद करेंगे घोषणा

मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को सबसे पहले भोजशाला में पूजन-दर्शन करेंगे. उसके बाद मोतीबाग चौक पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे. मुख्यमंत्री यहां रोड शो में भी शामिल होंगे. सभा स्थल पर वॉटरप्रूफ डोम तैयार किया जा रहा है और 5 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव अपने दौरे के दौरान जल गंगा संवर्धन अभियान में भी शामिल होंगे. इस दौरान वे देवीजी मुंज सागर तालाब पर पहुंचकर श्रमदान भी करेंगे.

धार: उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद पहली बार मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को भोजशाला पहुंचेंगे. मोहन यादव के इस दौरे से मालवा अंचल में राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक हलचल तेज हो गई है. संपूर्ण हिंदू समाज इसे ऐतिहासिक पुनर्जागरण के रूप में देख रहा है. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर लोग उम्मीद जता रहे हैं कि भोजशाला को सरस्वती लोक बनाने की घोषणा कर सकते हैं. इसके अलावा विधायक नीना वर्मा यहां राजा भोज संस्कृत पीठ की स्थापना चाहती हैं और मुख्यमंत्री से इसके लिए मांग करेंगी.

भोजशाला को राष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र बनाने की तैयारी

​मुख्यमंत्री मोहन यादव के दौरे को लेकर सबसे अधिक चर्चा भोजशाला में सरस्वती लोक बनाने की घोषणा को लेकर हो रही है. भोजशाला परिसर के समग्र विकास के साथ एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कॉरिडोर विकसित करने की योजना पर मंथन चल रहा है. ​बताया जा रहा है कि इस परियोजना में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत अध्ययन, वेद शिक्षा, सांस्कृतिक दीर्घाओं और धार्मिक पर्यटन को केंद्र में रखा जा सकता है. यदि यह योजना आकार लेती है, तो धार देश के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्रों में शामिल हो सकता है.

​लंदन से मूर्ति लाने का हो प्रयास

​धार्मिक मान्यता के अनुसार, मां वाग्देवी की मूल प्राचीन मूर्ति वर्तमान में लंदन के एक संग्रहालय में मौजूद है. इसे वापस भारत लाने के लिए राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेज सकती है. हालांकि, यह प्रक्रिया लंबी और जटिल मानी जा रही है. इसे लेकर हाईकोर्ट ने भी फैसले में जिक्र किया है.

भोजशाला को राष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र बनाने की तैयारी (ETV Bharat)

राजा भोज संस्कृत पीठ के साथ कई मांग

धार विधायक नीना विक्रम वर्मा का कहना है, "मुख्यमंत्री मोहन यादव फैसले के बाद पहली बार मां वाग्देवी के दर्शन को आ रहे हैं. ऐसे में पहली मांग ये है कि मां वाग्देवी की प्रतिमा को लंदन से लाकर यहां स्थापित किया जाए. मंदिर में मूर्ति होना जरुरी है, यदि इसमें विलंब होता है तो केन्द्र शासन और एएसआई से परमिशन मिल जाए कि यहां मां सरस्वती की एक अन्य प्रतिमा स्थापित की जाए ताकि श्रद्धालु विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकें. इसके अलावा राजा भोज संस्कृत पीठ बनवाने की मांग भी है. सरस्वती लोक के साथ ही धार के राजवाड़ा को भी भव्य बनाने की मांग करेंगे."

​फैसले के बाद बदला भोजशाला का स्वरूप

​उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भोजशाला का वातावरण पूरी तरह बदल चुका है. गर्भगृह में मां वाग्देवी की प्रतीक स्वरूप मूर्ति की स्थापना की जा चुकी है, वहीं मैहर से लाई गई अखंड ज्योत भी प्रज्वलित की गई है. शुक्रवार को इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजशाला में वैदिक मंत्रोच्चार, महाआरती और हवन चलता रहा. हिंदू संगठनों ने इसे 721 वर्षों के संघर्ष के बाद गौरव की पुनर्स्थापना बताया है.

मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को दी है चुनौती

धार की भोजशाला को लेकर 15 मई को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भोजशाला को मंदिर स्वरूप में माना था. इसके बाद मुस्लिम समाज ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दायर कर इस फैसले को चुनौती दी है. फिलहाल इस मामले में अभी सुनवाई नहीं हुई है.