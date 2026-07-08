धार की तरक्की को लगेंगे पर, मोहन यादव ने किया नए प्लांट का लोकार्पण, युवाओं को मिलेंगे रोजगार
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार में किया लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की नई यूनिका भूमि पूजन, नए प्लांट से 1000 युवाओं को मिलेगा रोजगार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 8:30 PM IST
धार: मध्य प्रदेश में विकास और रोजगार को एक नई और तेज रफ्तार मिल रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धार जिले के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में 'LiuGong Green Alliance' के नए (सेकंड) प्लांट का भव्य लोकार्पण किया. लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की नई यूनिट का निर्माण 272 करोड़ रुपए में किया जा रहा है. इस अत्याधुनिक प्लांट की शुरुआत के साथ ही क्षेत्र के औद्योगिक परिदृश्य में एक नया अध्याय जुड़ गया है.
1,000 लोगों को मिलेगा सीधा रोजगार
लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि " राजा भोज के परिक्षेत्र में बड़ा उद्योग स्थापित होने जा रहा है. इस सेकेंड प्लांट के प्रारंभ होने से क्षेत्र के लगभग 1,000 युवाओं को सीधा (प्रत्यक्ष) रोजगार मिलेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस नई शुरुआत से न केवल स्थानीय स्तर पर नौकरियों के बड़े अवसर पैदा होंगे, बल्कि धार और पीथमपुर क्षेत्र की औद्योगिक प्रगति को भी एक नया बूस्ट मिलेगा. उन्होंने कहा कि इस प्लांट के आने से विकास के नए आयाम खुलेंगे.
10 दिनों में हजारों करोड़ का निवेश
बीते मात्र 10 दिनों के भीतर मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए के निवेश के अलग-अलग बड़े कार्यक्रम हुए हैं. यह इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में विकास का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है और औद्योगिक प्रगति को नई रफ्तार मिल रही है.
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उद्योग और पर्यावरण का बेहतरीन समन्वय
'LiuGong Green Alliance' का यह नया प्लांट पर्यावरण अनुकूल (Green) तकनीकों और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. सरकार के इस कदम से मालवा अंचल में आर्थिक गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी. इस अवसर पर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे. मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों के अनुकूल माहौल तैयार करने और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए लगातार प्रतिबद्ध है.