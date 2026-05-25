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मोहन यादव बनवाएंगे भव्य सरस्वती लोक, धार भोजशाला में कदम रखने वाले पहले सीएम

डॉ. मोहन यादव ने रखा धार भोजशाला में पहला कदम. भोजशाला में वाग्देवी की पूजा अर्चना करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री.

Mohan Yadav Worship Bhojshala
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोजशाला में पूजा की (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 4:40 PM IST

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धार/भोपाल : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में पहुंचे. यहां उन्होंने मां सरस्वती के दर्शन कर विधिविधान से पूजा की. इस दौरान स्थानीय विधायक नीना वर्मा के अलावा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मुख्यमंत्री के साथ थे. डॉ मोहन यादव पहले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस ऐतिहासिक स्थल पर पूजन किया.

भोजशाला में मां सरस्वती के दर्शन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोजशाला में मां सरस्वती के दर्शन करने के साथ गंगा दशहरे के अवसर पर पूजन भी किया. धार में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "पूरे धार को बधाई देता हूं. साढे़ सात सौ साल का संघर्ष और कई प्रकार के कारणों से दूध का दूध पानी का पानी हुआ. धार में माता सरस्वती का लोक बनाएंगे. अब धार पुरातत्व का पर्यटन का भी केन्द्र बनेगा. राजा भोज शोध संस्थान भी यहीं बनाया जाएगा."

भोजशाला में पूजन करने वाले पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV BHARAT)

बीते शुक्रवार को 700 साल बाद हुई थी पूजा

इसके पहले बीते शुक्रवार को 700 साल बाद ये मौका आया था कि पूरे दिन भोजशाला परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई. हिंदू संगठन यहां पहुंचे थे. उन्होने मां वाग्देवी को चुनरी भी पहनाई थी. भोजशाला मामले में मुख्य याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने बताया "अब ऐतिहासिक फैसले और पूजन के बाद संकल्प लिया है लंदन से मां वाग्देवी की प्रतिमा यहां पर लाई जाएगी. भोजशाला में हिंदू समाज को पूजा का अधिकार मिला है, उसी प्रकार से रणनीति बनाकर ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में कैद मां वाग्देवी की प्रतिमा को शीघ्र ही ससम्मान भोजशाला में गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा."

Mohan Yadav Worship Bhojshala
भोजशाला में मां सरस्वती के दर्शन (ETV BHARAT)

हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने सुनाया था फैसला

Mohan Yadav Worship Bhojshala
धार में मां सरस्वती का लोक बनेगा, मुख्यमंत्री की घोषणा (ETV BHARAT)

भोजशाला के लंबी चली अदालती लड़ाई के बाद हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने एएसआई की रिपोर्ट को आधार मानते हुए और पुरातात्विक साक्ष्यों के बलबूते ये निर्णय दिया था कि भोजशाला मां वाग्देवी का मंदिर है. इससे पहले इस मामले में लगातार सुनवाई चली कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्षों के हर तर्क को बारीकी से सुना.

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