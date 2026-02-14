ETV Bharat / state

धार में मॉब लिंचिंग! बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने 5 लोगों को पीटा, राजस्थान से पहुंचे थे भिक्षा मांगने

क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बच्चा चोरी को लेकर तरह-तरह की अफवाहें फैल रही हैं. बदनावर थाना क्षेत्र के ग्राम बखतगढ़ में 5 लोग भिक्षा मांग रहे थे. इस दौरान बच्चा चोरी की अफवाह के चलते गांव में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब ग्रामीणों ने बच्चा चोर गिरोह के शक में 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया. इसके बाद ग्रामीणों ने इनकी जमकर पिटाई कर दी. इसमें 2 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थे. इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी.

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि बच्चा चोरी जैसे कोई सबूत नहीं मिले हैं. सभी राजस्थान के रहने वाले हैं. पुलिस ने ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और पुलिस को सूचना देने की अपील की है.

धार/इंदौर: बदनावर थाना क्षेत्र के बखतगढ़ गांव में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है. यहां ग्रामीणों ने बच्चा चोरी की शंका में भिक्षा मांगने वाली 2 महिला और 3 पुरुष को पकड़ कर जमकर मारपीट की. इस दौरान ये लोग गांव में भिक्षा मांग रहे थे, कहीं से किसी ने अफवाह उड़ा दी कि गांव में बच्चा चोरी करने वाला गिरोह घूम रहा है. इसके बाद इन गांव के लोगों ने पकड़कर इनकी पिटाई कर दी.

सूचना मिलते ही डायल 112 और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने भीड़ को समझाइश देकर शांत कराया और सभी 5 लोगों को पकड़कर सुरक्षित अपने साथ थाने ले गई.

'बच्चा चोरी के नहीं मिले कोई सबूत'

बदनावर थाना प्रभारी अमित सिंह कुशवाहा ने बताया कि "बखतगढ़ गांव में गांव वालों ने कुछ लोगों को पकड़कर बच्चा चोरी के शक में पिटाई की थी. मौके पर पुलिस टीम पहुंची और इन लोगों को थाने लेकर पहुंची. पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि ये सभी लोग राजस्थान के निवासी हैं और हाथ देखकर दक्षिणा लेकर जीवन-यापन करते हैं. इसमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं. प्रारंभिक जांच में इनके बच्चा चोरी से जुड़े होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं. इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है."

थाना प्रभारी ने ग्रामीणों से अपील की है कि "किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे."

'अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई'

इंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि "इंदौर में पिछले दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार लोगों तक यह जानकारी साझा की जा रही थी कि इंदौर के अलग-अलग क्षेत्र से लगातार बच्चे चोरी हो रहे हैं. इसे लेकर इंदौर पुलिस कमिश्नर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह की अफवाह उड़ाएगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई (ETV Bharat)

उन्होनें बताया कि "पिछले साल 2025 में 1400 से अधिक बच्चों की गुमशुदगी पुलिस के द्वारा दर्ज की गई थी, जिनमें से 1200 से अधिक बच्चों को ढूंढकर सही सलामत उन बच्चों को उनके परिजनों तक पहुंचा दिया गया है. वहीं अन्य बच्चों की भी पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है."

'इंदौर में कोई बच्चा चोर गैंग सक्रिय नहीं'

डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि "इंदौर में कोई भी बच्चा चोर गैंग सक्रिय नहीं है और यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह का सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करता है तो उसके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा एक मॉनिटरिंग सेल गठित की गई है जो लगातार इस तरह की सूचनाओं पर नजर रख रही हैं."

इंदौर पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है. उनके द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में शहरवासियों से अपील की गई है कि यदि किसी भी व्यक्ति का बच्चा गुम या लापता होता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें और उसके बाद पुलिस अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर आगे कार्रवाई करेगी.