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धार में पॉलिटिकल ड्रामा, अपनी ही सरकार से त्रस्त MLA, केंद्रीय मंत्री के बंगले के बाहर करेंगे भूख हड़ताल

9 अक्टूबर से केंद्रीय मंत्री के द्वार पर अनशन करेंगे धामनोद विधायक कालू सिंह ठाकुर, सावित्री ठाकुर बोलीं-स्थानीय मामलों से मेरा लेना-देना नहीं. रिपोर्ट-राकेश श्रीवास

dhar MLA Kalu Singh Thakur
केंद्रीय मंत्री के बंगले के बाहर भूख हड़ताल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 4, 2026 at 1:00 PM IST

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Updated : October 4, 2026 at 1:51 PM IST

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धार/धामनोद: नगर में लंबे समय से व्याप्त जनसमस्याओं, नगरीय प्रशासन की लापरवाही और विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को लेकर धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कालू सिंह ठाकुर ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद ठोस समाधान न होने से नाराज विधायक ने आगामी 9 अक्टूबर 2026 से केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर के निवास के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का बड़ा निर्णय लिया है.

नगर परिषद में भ्रष्टाचार से परेशान जनता

​विधायक कालू सिंह ठाकुर का आरोप है कि, ''नगर परिषद की सीएमओ माया मंडलोई के भ्रष्टाचार और प्रशासनिक ढिलाई से पूरा नगर परेशान है. पूर्व एवं वर्तमान कलेक्टर, पुलिस अधिकारियों, एसडीएम और तहसीलदार को कई बार लिखित में शिकायतें दी गईं और एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, राजनीतिक संरक्षण के चलते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.'' विधायक ने स्पष्ट किया कि जब तक नगर की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होता, उनका यह आंदोलन जारी रहेगा.

अनशन करेंगे धामनोद के विधायक कालू सिंह ठाकुर, (ETV Bharat)

नगर पालिका के काम से मेरा लेना-देना नहीं: सावित्री ठाकुर

​केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने स्थानीय मुद्दों और बयानों को लेकर चल रही चर्चाओं को खारिज करते हुए स्थिति साफ की है. सावित्री ठाकुर ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि, ''यह मामला पूरी तरह से स्थानीय नगर परिषद और प्रशासनिक स्तर का है.'' उन्होंने कहा कि, ''नगर पालिका प्रशासन के कामकाज से उनका कोई लेना-देना नहीं है. यदि मामला केंद्र सरकार की किसी योजना या केंद्रीय स्तर से जुड़े किसी काम का होता, तो वे निश्चित रूप से जनता के हित में आगे आकर उसका समाधान करवातीं.''

Union Minister Savitri Thakur
केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

अटकलों पर विराम लगाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, ''उनके और क्षेत्रीय विधायक के बीच किसी भी प्रकार की गुटबाजी या मनमुटाव नहीं है. अगर विधायक महोदय मेरे बंगले पर आते हैं, तो उनका स्वागत है. हम साथ बैठकर चाय पिएंगे और क्या समस्या है उसे समझेंगे.'' ​विधायक के अनशन के ऐलान और केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद क्षेत्र का राजनीतिक माहौल गरमा गया है, और जनता की नजरें अब 9 अक्टूबर को शुरू होने वाले आंदोलन पर टिकी हुई हैं.

Last Updated : October 4, 2026 at 1:51 PM IST

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