ETV Bharat / state

धार में पॉलिटिकल ड्रामा, अपनी ही सरकार से त्रस्त MLA, केंद्रीय मंत्री के बंगले के बाहर करेंगे भूख हड़ताल

केंद्रीय मंत्री के बंगले के बाहर भूख हड़ताल ( ETV Bharat )

धार/धामनोद: नगर में लंबे समय से व्याप्त जनसमस्याओं, नगरीय प्रशासन की लापरवाही और विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को लेकर धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कालू सिंह ठाकुर ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद ठोस समाधान न होने से नाराज विधायक ने आगामी 9 अक्टूबर 2026 से केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर के निवास के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का बड़ा निर्णय लिया है.