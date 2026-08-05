मध्य प्रदेश का ऐसा गांव जो बना मिनी हॉलैंड, किसानों की तकदीर बदल रहे रंग बिरंगे फूल
धार के पॉलीहाउस में खिल रहे विदेशी फूल, बदल रही किसानों की तकदीर, खेती केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि समृद्धि और रोजगार का माध्यम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 4:03 PM IST
धार: कभी पारंपरिक खेती और मौसम की अनिश्चितता से जूझने वाले धार जिले के बदनावर विकासखंड का ग्राम रूपाखेड़ा अब मिनी हॉलैंड के रूप में अपनी पहचान बना रहा है. ग्राम रूपाखेड़ा में किसान पॉलीहाउस और शेडनेट हाउस में गुलाब, जरबेरा, लिलियम, जिप्सोफिला, ब्लू डेजी, व्हाइट डेजी जैसे हाई क्वालिटी वाले फूलों व सब्जियों का उत्पादन कर देशभर में आज मार्डन हार्टिकल्चर और संरक्षित खेती की सफलता की मिसाल बनकर उभरा है.
परंपरागत खेती से आगे बढ़ रहे किसान
लगभग 1930 की आबादी और 391 परिवारों वाले रूपाखेड़ा में एक दशक पहले तक ज्यादातर किसान गेहूं, चना, मक्का और सोयाबीन जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भर थे. मौसम की मार, सीमित आय और बढ़ती खेती लागत के कारण किसानों के सामने आर्थिक चुनौतियां थी. ऐसे समय में उद्यानिकी विभाग ने किसानों को संरक्षित खेती (Protected Cultivation) की तकनीक से परिचित कराया. पॉलीहाउस और शेडनेट हाउस के माध्यम से खेती, तकनीकी मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं की जानकारी ने किसानों को परंपरागत खेती से आगे बढ़ने का अवसर दिया.
44 पॉलीहाउस संचालित
रूपाखेड़ा में करीब 1,44,407 वर्गमीटर क्षेत्र में 44 पॉलीहाउस संचालित है. यहां उच्च गुणवत्ता वाले फूलों की व्यावसायिक खेती की जा रही है. इसके साथ ही लगभग 42,000 वर्गमीटर क्षेत्र में 13 शेडनेट हाउस निर्मित है, जहां उन्नत किस्मों की सब्जियों का उत्पादन हो रहा है. नियंत्रित वातावरण में फसलों की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ किसानों को बाजार में अच्छा मूल्य भी मिल रहा है.
फूलों की खेती में सरकारी की योजना से लाभ
रूपाखेड़ा की इस सफलता में भारत सरकार की मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) योजना का भी महत्वपूर्ण योगदान है. योजना के तहत पॉलीहाउस निर्माण पर प्रति इकाई 19 लाख रुपए तक और शेडनेट हाउस निर्माण पर 14.20 लाख रुपए तक अनुदान का प्रावधान किसानों के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने में मददगार बना है.
किसान ने बताया 25 लाख तक आता है खर्च
किसान मोहनलाल पाटीदार ने बताया कि "10 साल पहले मैंने पॉलीहाउस लगाया था. इसके बारे में एक दोस्त ने बताया था कि कम जगह में अच्छा प्रॉफिट होता है. किसान मोहनलाल ने बताया अगर एक एकड़ में फूलों का पॉलीहाउस बनाना चाहते हैं, तो करीब 20 लाख का स्ट्रक्चर का खर्च, फिर 5 लाख के पौधे और लाल मिट्टी. ऐसे 25 लाख रुपए तक का खर्च आता है. सरकार से भी अनुदान मिलता है."
वहीं दूसरे किसान ने बताया कि करीब 70 घर के लोग पॉलीहाउस की खेती करते हैं. यहां 4-5 वैरायटी के फूलों की खेती करते हैं. टाटा रोज, जिप्सो, जरबेरा और डेजी की वैरायटी के फूल लगते हैं. यहां के फूल बिक्री के लिए ज्यादातर जयपुर जाता है. इसके अलावा जहां से ऑर्डर आता है, वहां भेजते हैं. सोयाबीन और गेहूं की खेती करने वाले किसानों से ज्यादा इससे फायदा मिलता है."
कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने बताया कि " यहां किसान कई किस्मों के फूलों की खेती करते हैं. एक फूल जो गुलाब जैसा दिखता है, लेकिन कांटे नहीं होते, उनकी भी खेती कर रहे हैं. किसान अच्छे मार्केट में पहुंचाकर अच्छे दाम प्राप्त कर रहे हैं."
- स्वास्थ्य और स्वाद का कॉम्बो है करौंदा, मानसून में इसकी चटनी के दीवाने हैं लोग
- छिंदवाड़ा में आदिवासी किसान का खेत बना कृषि तीर्थ, देशभर से अनोखी खेती देखने आएंगे अन्नदाता
फूलों की खेती से किसानों को फायदा
संरक्षित खेती ने केवल उत्पादन ही नहीं बढ़ाया, बल्कि पानी की बचत, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, कीट एवं रोग नियंत्रण और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को भी बढ़ावा दिया है. आधुनिक पैकिंग और बेहतर विपणन व्यवस्था से किसानों को अपने उत्पाद का अधिक लाभकारी मूल्य मिल रहा है. रूपाखेड़ा आज इस बात का जीवंत उदाहरण है कि किसान यदि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं का समुचित उपयोग करे, तो खेती केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि समृद्धि और रोजगार का माध्यम भी बन सकती है.
किसानों की मेहनत और उद्यानिकी विभाग के लगातार प्रयासों से बदनावर का यह छोटा-सा गांव अब प्रदेश के किसानों के लिए प्रेरणा बन गया है और अपनी आधुनिक फूलों की खेती के कारण ‘मध्य प्रदेश का मिनी हॉलैंड’ कहलाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.