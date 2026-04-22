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पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग, केमिकल ड्रमों में धमाके, कई किमी धुएं का गुबार

पीथमपुर के सेक्टर-3 स्थित हजारगो इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल कंपनी में मंगलवार रात पौने 10 बजे भड़की आग. बुधवार सुबह तक आग धधकती रही.

Pithampur Massive Fire
पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल ड्रमों में धमाके (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 9:51 AM IST

3 Min Read
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पीथमपुर (धार) : पीथमपुर के सेक्टर-3 स्थित ‘हजारगो वेस्ट’ कंपनी में मंगलवार रात पौने 10 बजे भड़की आग ने विकराल रूप ले लिया. आग ने आसपास की दो अन्य कंपनियों को भी चपेट में ले लिया. आग अचानक कंपनी परिसर में भड़की और देखते ही देखते फैलती चली गई. लपटें इतनी तेज थीं कि दूर-दूर तक आग के गुबार नजर आने लगे.

आग लगने के दौरान कई धमाके हुए

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना के दौरान एक के बाद एक कई धमाके सुनाई दिए, जिससे दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया. लगातार प्रयासों के बावजूद आग तेजी से फैलती रही. इस दौरान कंपनी परिसर में खड़े एक डंपर और जेसीबी मशीन भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह जलकर खाक हो गए. एहतियात के तौर पर आसपास की कंपनियों को समय रहते खाली करा लिया गया.

पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग (ETV BHARAT)

आग लगने का कारण साफ नहीं

प्रारंभिक आकलन के अनुसार करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. नुकसान का सटीक आकलन फिलहाल नहीं हो सका है. मौके पर पीथमपुर के तीनों थानों की पुलिस, थाना प्रभारी, धार एसपी और प्रभारी कलेक्टर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्यों की निगरानी लगातार की जा रही है.

आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. आग पर काबू पाने के लिए इंदौर, धार और धामनोद से अतिरिक्त दमकल गाड़ियां बुलाई गईं. प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षित घेरा बनाकर निगरानी में लिया है. प्रभारी कलेक्टर अभिषेक चौधरी और एसपी मयंक अवस्थी ने बताया "पहला प्रयास ये है कि आग को फैलने से रोका जाए."

औद्योगिक कचरे से आग भड़कने की आशंका

बताया जा रहा है कि यह कंपनी अन्य उद्योगों से निकलने वाले कचरे को जलाती है, जिससे आग लगने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है. आग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन इसे पूरी तरह बुझाने के प्रयास जारी हैं. प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है. फिलहाल, आग परिसर के अंदर धधक रही है. लोगों का कहना है आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था.

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