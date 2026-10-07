आदिवासी जिले धार में कुपोषण का कहर, 25 हजार बच्चे कम वजन के, इनमें 5 हजार अति गंभीर
मध्य प्रदेश में कुपोषण का दंश कम नहीं हो पा रहा है. अब धार के चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं. राकेश श्रीवास की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 7:46 PM IST
धार : आदिवासी बाहुल्य धार जिले में बच्चों के कुपोषण को लेकर सामने आए आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं. विभागीय जानकारी के अनुसार जिले में करीब 25 हजार बच्चे कुपोषित यानी कम वजन की श्रेणी में पाए गए हैं. इनमें 5 हजार से अधिक बच्चे अति गंभीर कुपोषण की श्रेणी में हैं, जबकि करीब 19 हजार से अधिक बच्चे कम वजन वाले बताए गए हैं.
गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिला अस्पताल स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) में पिछले 5 माह में लगभग 250 गंभीर कुपोषित बच्चों को भर्ती किया गया. उपचार के लिए पहुंचने वाले बच्चों में उम्र के अनुपात में कम वजन, कमजोरी और संक्रमण जैसी समस्याएं सामने आई हैं.
गंभीर बच्चों को NRC में करते हैं भर्ती
जिला महिला बाल विकास अधिकारी रामनिवास बुधौलिया ने कुपोषण के 25 हजार बच्चों की पुष्टि करते हुए कहा "धार जिले में 3,863 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं. बड़े भौगोलिक क्षेत्र और अधिक आबादी के कारण यहां बच्चों की संख्या भी अधिक है. कुपोषित बच्चों का नियमित वजन और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दर्ज कर पहचान की जाती है. गंभीर और मेडिकल रूप से जटिल मामलों को NRC में भर्ती कराया जाता है, जबकि अन्य बच्चों का समुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्तर पर उपचार और निगरानी की जाती है. उपचार के बाद 90 प्रतिशत से अधिक बच्चे वजन में सुधार के साथ डिस्चार्ज होते हैं."
जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. मुकुंद बर्मन का कहना है "कुपोषित बच्चों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन देने के साथ ही साफ-सफाई, साफ पेयजल, समय पर उपचार और नियमित स्वास्थ्य निगरानी पर भी ध्यान देना जरूरी है."
पुनर्वास केंद्र में मां की सेहत पर भी फोकस
धार के खेड़ी बलवारी निवासी महिला की 3 साल की बेटी को कुपोषण का शिकार पाया गया. NRC में उपचार, पोषण आहार और लगातार निगरानी के बाद उसके वजन में सुधार हुआ है. पुनर्वास केंद्र में केवल बच्चों का उपचार ही नहीं किया जाता, बल्कि उनके बेहतर पोषण और देखभाल के लिए माताओं को भी प्रशिक्षण दिया जाता है. जरूरत के अनुसार बच्चों को उच्च प्रोटीन आहार, मल्टीविटामिन और आवश्यक दवाएं दी जाती हैं. बच्चे की स्थिति में सुधार होने के बाद उसे घर भेजते समय परिवार को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से पौष्टिक भोजन तैयार करने, स्वच्छता रखने और बच्चे की नियमित देखभाल से जुड़ी जानकारी दी जाती है.
- कुपोषण मुक्त श्योपुर के दावों की हकीकत चिंताजनक, आधे बच्चों को जबरन किया डिस्चार्ज
- बालाघाट के आदिवासी इलाकों में मौत का मंजर, खामोश सरकार और मचती चीख पुकार
पोषण आहार की आपूर्ति पर सवाल
कुपोषण की चुनौती के बीच पोषण आहार की आपूर्ति में करीब 3 माह तक व्यवधान रहा. छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों के साथ गर्भवती और धात्री महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से टेक होम राशन उपलब्ध कराया जाता है. ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सीमित आय वाले परिवारों के लिए यह पोषण व्यवस्था महत्वपूर्ण है. यदि पोषण आहार की आपूर्ति में लंबे समय तक व्यवधान रहता है, तो इसका बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर पर असर पड़ता है.