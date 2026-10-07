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आदिवासी जिले धार में कुपोषण का कहर, 25 हजार बच्चे कम वजन के, इनमें 5 हजार अति गंभीर

आदिवासी जिले धार में कुपोषण का कहर ( ETV BHARAT )

धार : आदिवासी बाहुल्य धार जिले में बच्चों के कुपोषण को लेकर सामने आए आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं. विभागीय जानकारी के अनुसार जिले में करीब 25 हजार बच्चे कुपोषित यानी कम वजन की श्रेणी में पाए गए हैं. इनमें 5 हजार से अधिक बच्चे अति गंभीर कुपोषण की श्रेणी में हैं, जबकि करीब 19 हजार से अधिक बच्चे कम वजन वाले बताए गए हैं.