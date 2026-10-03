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45 किमी के जोखिम भरे सफर का अंत, मान नदी पर पुल बनने से 35 गांवों की बदली तस्वीर

जहां कभी लगाना पड़ती थी जान की बाजी, वहां अब दौड़ रही तरक्की, धार के मान नदी पर बना सतीपुरा-गढ़ पुल, जोखिम भरे सफर का खौफ खत्म. रिपोर्ट- राकेश श्रीनिवास

Satipura Garh Bridge Transformation
पुल बनने से 35 गांवों की बदली तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 1:55 PM IST

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Updated : October 3, 2026 at 2:07 PM IST

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धार: जिले के तिरला क्षेत्र स्थित मान नदी पर बहुप्रतीक्षित सतीपुरा-गढ़ पुल का निर्माण होने से हजारों ग्रामीणों की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आया है. जहां कभी उफनती नदी को पार करना एक मजबूरी और जानलेवा जोखिम हुआ करता था, वहीं अब इस नए पुल ने क्षेत्र के विकास और आवागमन की नई राह खोल दी है.

​जानलेवा सफर से मिला छुटकारा
​पुल बनने से पहले सतीपुरा और आसपास के ग्रामीणों को नदी पार करने के लिए डोंगी और छोटी नावों का सहारा लेना पड़ता था. बारिश के मौसम में मान नदी के तेज बहाव में नाव से सफर करना बेहद खतरनाक साबित होता था. पूर्व में कई बार वाहन और सामान बहने जैसी दुर्घटनाएं भी सामने आ चुकी थीं.

dhar Ends Risky Boat Journey
45 किमी के जोखिम भरे सफर का अंत (ETV Bharat)

दूरी घटी, सुगम हुआ आवागमन
​मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (MPRRDA) द्वारा निर्मित इस पुल से सतीपुरा सहित आसपास के लगभग 30 से 35 गांवों को सीधा लाभ पहुंचा है. MPRRDA के महाप्रबंधक सूर्यप्रताप सिंह के अनुसार, ''इस पुल के बनने से ग्रामीणों का मुख्य मार्ग से सीधा संपर्क स्थापित हो गया है. पहले जहां ग्रामीणों को लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ता था. वहीं, अब मात्र 2 किलोमीटर का सफर तय कर वे सीधे मुख्य मार्ग तक पहुंच पा रहे हैं.''

DHAR MAAN RIVER
धार के मान नदी पर बना सतीपुरा-गढ़ पुल (ETV Bharat)

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मिली नई रफ्तार
​ग्राउंड जीरो से आ रही तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि, इस पुल ने क्षेत्र में सुविधाओं का नया अध्याय शुरू किया है. ​स्थानीय निवासी राम प्रजापत ने बताया कि, ''पुल नहीं होने से हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. कोई बीमार हो जाए, तो उसे अस्पताल ले जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा थी. बारिश में नदी का बहाव इतना तेज होता था कि कई बार लोगों की बाइक और ट्रैक्टर बह चुके हैं. मैं खुद ईंट का भट्ठा चलाता हूं और नदी के उफान में मेरे भी कई वाहन बह गए थे. इस पुल के बनने से अब हमारी जान और सामान दोनों सुरक्षित हैं.''

45 किलोमीटर का लगाना पड़ता था चक्कर

स्थानी निवासी गोलू मेड ने बताया कि, ''पुलिया बनने से पहले हमारे गांव के हालात बहुत खराब थे. नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए घंटों नाव का इंतजार करना पड़ता था. जब नदी में पानी ज्यादा होता था, तो नाव भी बंद हो जाती थी और हमें करीब 45 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ता था. स्थिति इतनी विकट थी कि गांव में आवागमन की व्यवस्था न होने के कारण कोई अपनी बेटी का रिश्ता भी हमारे गांव में करने को तैयार नहीं होता था.''

35 Villages connectivity dhar
पहले ग्रामीणों को करना पड़ता था जोखिम भरा सफर (ETV Bharat)

पुल बनने से ग्रामीण-व्यापारियों को फायदा

मरीजों और गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में अब सही समय पर अस्पताल पहुंचाना संभव हो सका है. स्कूली बच्चों को अब उफनती नदी के खतरे से मुक्ति मिली है, जिससे उनकी पढ़ाई नियमित हो गई है. इसके आलावा किसानों और स्थानीय व्यापारियों के लिए मंडी तथा मुख्य बाजारों तक पहुंच बेहद आसान हो गई है. ​सतीपुरा-गढ़ पुल ने न केवल मान नदी के दो छोरों को जोड़ा है, बल्कि दशकों से विकास की राह देख रहे दर्जनों गांवों को मुख्यधारा से जोड़कर उनकी राह आसान कर दी है.

Last Updated : October 3, 2026 at 2:07 PM IST

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