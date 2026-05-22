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मां वाग्देवी की प्रतिमा 117 साल से ब्रिटिश म्यूजियम में, भोजशाला में श्रद्धालु कैसे करते हैं पूजा?

मां वाग्देवी के चित्र और कमल रखकर पूजा ( ETV Bharat )