मां वाग्देवी की प्रतिमा 117 साल से ब्रिटिश म्यूजियम में, भोजशाला में श्रद्धालु कैसे करते हैं पूजा?
मां वाग्देवी की प्रतिमा सात समंदर पार. फिर भी भोजशाला में अनवरत महाआरती और पूजा-पाठ. अब प्रतिमा की वापसी की आस बढ़ी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 2:15 PM IST
धार : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ द्वारा धार की भोजशाला को मंदिर घोषित करने के बाद 23 मई 2026 को पहला शुक्रवार पड़ा. सुबह से ही मंदिर में मां सरस्वती (वाग्देवी) की पूजा करने के लिए जनसमूह उमड़ पड़ा. इस दौरान मंदिर के चारों ओर पुलिस का कड़ा पहरा रहा. हिंदू समुदाय में जोश इसलिए और देखा गया, क्योंकि ये अवसर 721 साल बाद आया, जब यहां शुक्रवार को भी केवल वैदिक मंत्र गूजेंगे. लोग बेधड़क इत्मीनान के साथ पूजा कर सकेंगे. क्योंकि इससे पहले व्यवस्था के अनुसार शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय यहां नमाज करता रहा है.
मां वाग्देवी की प्रतिमा लंदन में, पूजा धार भोजशाला में
शुक्रवार सुबह से ही धार भोजशाला में मां सरस्वती (वाग्देवी) की पूजा शुरू हुई. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यज्ञ कुंड के समीप पुष्प अर्पित किए और मां वाग्देवी को नमन किया. वाग्देवी की प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम ग्रेट रसल स्ट्रीट में 117 साल से रखी है. श्रद्धालु मानते हैं कि प्रतिमा भले ही यहां से हजारों किमी इंग्लैंड में रखी हो लेकिन वह दिन दूर नहीं जब मां वाग्देवी की प्रतिमा भोजशाला में वापस आएगी. क्योंकि अब हाई कोर्ट ने भी मान लिया है कि भोजशाला मां वाग्देवी मंदिर है. मां वाग्देवी की प्रतिमा को लंदन से वापस भोजशाला लाने की मांग हिंदू समुदाय सालों से करता आ रहा है. अब ये मांग और तेज होगी.
मां वाग्देवी के चित्र और कमल रखकर पूजा
भोजशाला से वाग्देवी की प्रतिमा 117 साल अंग्रेजों के शासनकाल में लंदन पहुंच गई थी. इसके बाद भी भोजशाला में हिंदू समुदाय अभी तक पूजा की अनूठी परंपरा निभाता रहा है. वाग्देवी प्रतिमा की गैरमौजूदगी में भी श्रद्धालु मां सरस्वती (वाग्देवी) के चित्र, कमल के फूल और श्री यंत्र को रखकर विधिवत पूजा अर्चना करते रहे. यज्ञ कुंड पर हवन भी होते रहे हैं. अभी तक ये पूजा पद्धति केवल मंगलवार और वसंत पंचमी को होती थी. क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की व्यवस्था के अनुसार हिंदुओं के लिए यही दिन निर्धारित किए गए थे. अब जब हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया और भोजशाला को मंदिर घोषित कर दिया तो यहां पूजा-पाठ, हवन और महाआरती प्रतिदिन होगी.
लंदन कैसे पहुंची मां वाग्देवी की प्रतिमा
इतिहास के अनुसार राजा भोज का शासनकाल साल 1010 से 1053 तक रहा. राजा भोज ने अपने शासनकाल में कई मंदिर बनवाए. उन्होंने ही धार की भोजशाला का निर्माण कराया. 1305 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने हमला किया तो इसकी जद में भोजशाला परिसर भी आ गया. भोजशाला का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ. बाद अंग्रेजों के शासनकाल में 1875 में भोजशाला में खुदाई के दौरान मां वाग्देवी की प्रतिमा मिली. अंग्रेज इस प्रतिमा को इंग्लैंड ले गए. तब से आज तक मां वाग्देवी की प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम ग्रेट रसल स्ट्रीट में रखी है.
क्या मां वाग्देवी की प्रतिमा भोजशाला में विराजेगी
अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा भोजशाला को मंदिर घोषित करने के बाद लंदन के संग्रहालय में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा को वापस लाने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं. प्रतिमा को वापस लाने के लिए हिंदू पक्ष लगातार संघर्ष करता रहा है. अब कानूनी मुहर लगने के बाद मांग और तेज हो गई है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी मां वाग्देवी की प्रतिमा की वापसी के संकेत दिए हैं.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी आशान्वित
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है "उच्च न्यायालय ने भी भोजशाला को मां वाग्देवी के पूजा स्थल के रूप में मान्यता दी है. ये हमारी सांस्कृतिक विरासत, आस्था और इतिहास के सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षण है. ASI के संरक्षण और प्रबंधन में भोजशाला की गरिमा और सुदृढ़ होगी, श्रद्धालुओं के पूजा-अर्चना करने के अधिकार को सुनिश्चित किया जाएगा. केंद्र सरकार को मां वाग्देवी की प्रतिमा को इंग्लैंड से वापस भारत लाने पर विचार करने का निर्देश देना अत्यंत सराहनीय. राज्य सरकार भी इस दिशा में आवश्यक प्रयास करेगी." '
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कैसी है मां वाग्देवी की प्रतिमा
भोजशाला परिसार में खुदाई के दौरान निकली मां वाग्देवी की प्रतिमा 4 फुट ऊंची है. इसका वजन लगभग 250 किलोग्राम है. प्रतिमा पर देवनागरी लिपि में उकेरे गए संस्कृत शिलालेख है. प्रतिमा लगभग 11वीं सदी (परमार काल) की बेहद दुर्लभ और उत्कृष्ट कलाकृति वाली है. सफेद संगमरमर से बनी 4 भुजाओं वाली प्रतिमा बेहद आकर्षक है. प्रतिमा के दो हाथ टूटे हुए हैं. माना जाता है कि मुगल आक्रमण के दौरान प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई. प्रतिमा में संस्कृत में देवनागरी लिपि में शिलालेख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं.