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धार में स्कूल और आंगनवाड़ी पर पड़ रहा LPG संकट का असर, कई स्कूलों में मिड-डे मील ठप

धार में एलपीजी सिलिंडर की कमी से सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन प्रभावित, सीईओ ने बीआरसी को एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

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सांकेतिक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 10:16 PM IST

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रिपोर्ट: राकेश श्रीवास

धार: सरकार की ओर से गैस आपूर्ति के तमाम दावों के बावजूद धार जिले में रसोई गैस एलपीजी की किल्लत अब विकराल रूप धारण कर चुकी है. आलम ये है कि आम उपभोक्ताओं की रसोई के बाद अब सरकारी विभागों में भी चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं. गैस आपूर्ति बाधित होने का सबसे बुरा असर सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड-डे मील पर पड़ा है, जहां पिछले कई दिनों से बच्चों को भोजन नसीब नहीं हो रहा है. इसके आलावा आंगनबाड़ी में भोजन सप्लाई करने वाले समूह की स्थिति भी खराब हो चुकी है.

मिड-डे मील पर छाया संकट

शहर में सरकारी स्कूलों में चलने वाली मिड-डे मील योजना और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलने वाला भोजन गैस की किल्लत से काफी प्रभावित हुआ है. कई स्थानों पर रसोई गैस नहीं मिलने के कारण बच्चों का भोजन बन ही नहीं पा रहा है. आंगनबाड़ी के लिए भोजन बनाने वाले समूहों की स्थिति भी बेहद खराब हो गई है. एक समूह संचालिका सीमा सोनी ने बताया, "मेरे समूह द्वारा 10 आंगनबाड़ियों में बच्चों के लिए भोजन तैयार किया जाता है, लेकिन गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण अब भोजन बनाना मुश्किल हो गया है. फिलहाल अपने घर की गैस टंकी लगाकर किसी तरह काम चलाया जा रहा है, लेकिन यदि जल्द ही गैस की आपूर्ति नहीं हुई तो गुरुवार से भोजन बनाना संभव नहीं होगा."

गैस की किल्लत की वजह से आंगनवाड़ी में बच्चों का भोजन बंद (ETV Bharat)

चूल्हे पर मीन्यू के अनुसार भोजन बनाना असंभव

शहर के मायापुरी क्षेत्र में समूह संचालित करने वाली सकू बाई भी गैस टंकी नहीं मिलने के कारण चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं. सकू बाई ने कहा, मीन्यू के अनुसार भोजन बनाना चूल्हे पर बेहद कठिन है, इसलिए फिलहाल बच्चों को सिर्फ नाश्ता तैयार करके दिया जा रहा है. अब लकड़ी भी मिलना मुश्किल हो रही है. अगर जल्दी गैस नहीं मिली तो भोजन बनाना बंद करना पड़ेगा."

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एलपीजी कमी के चलते स्कूल और आंगनबाड़ियों में मध्यान भोजन प्रभावित (ETV Bharat)

13 तारीख से ठप पड़ा है चूल्हा

इसी तरह स्कूलों में मिड-डे मील सप्लाई करने वाली आशा बाई ने बताया, "उनके समूह द्वारा चार स्कूलों में भोजन दिया जाता है, लेकिन 13 तारीख से गैस टंकी नहीं मिलने के कारण उनका चूल्हा बंद पड़ा है. उनका समूह किराए के मकान से संचालित होता है, इसलिए वहां चूल्हा भी नहीं जला सकते. गैस एजेंसी की ओर से विभाग से पत्र लाने को कहा गया है और इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है."

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घर से गैस लाकर समूह संचालित महिलाएं खाना बनाते हुए (ETV Bharat)

सीईओ का आश्वासन

इस पूरे मामले में जब धार जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक चौधरी से बात की गई तो उन्होंने बताया, "जिले के सभी बीआरसी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मिड-डे मील संचालित करने वाले समूहों के लिए गैस एजेंसी को पत्र लिखें. एक से दो दिन में व्यवस्था सुचारू हो जाएगी."

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