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कम बारिश का साइड इफेक्ट, जलस्रोत सूखे, प्रवासी मेहमान और लोकल पक्षियों की राह हुई मुश्किल

कम बारिश का साइड इफेक्ट ( ETV Bharat )

धार: जिले में इस साल कम बारिश का असर अब जलस्रोतों और वहां निर्भर जीव-जंतुओं पर भी दिखाई देने लगा है. तालाबों और नदियों में घटता जलस्तर जलीय पक्षियों के लिए चुनौती बन सकता है. खासकर स्थानीय पक्षियों के सामने भोजन और सुरक्षित आवास का संकट खड़ा होने की आशंका है. धार जिले में इस वर्ष पिछले साल की तुलना में करीब 42 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. वन विभाग के अनुसार, जलस्रोतों के संरक्षण के लिए प्रस्ताव भी भोपाल भेजा गया है.