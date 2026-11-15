कम बारिश का साइड इफेक्ट, जलस्रोत सूखे, प्रवासी मेहमान और लोकल पक्षियों की राह हुई मुश्किल
धार में सूखे जलस्रोतों से पक्षियों के अस्तित्व पर संकट, DFO बोले-प्रवासी पक्षी दूसरे जलस्रोतों तक पहुंच जाएंगे, स्थानीय पक्षियों को होगी परेशानी. रिपोर्ट-राकेश श्रीवास
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 2:57 PM IST
धार: जिले में इस साल कम बारिश का असर अब जलस्रोतों और वहां निर्भर जीव-जंतुओं पर भी दिखाई देने लगा है. तालाबों और नदियों में घटता जलस्तर जलीय पक्षियों के लिए चुनौती बन सकता है. खासकर स्थानीय पक्षियों के सामने भोजन और सुरक्षित आवास का संकट खड़ा होने की आशंका है. धार जिले में इस वर्ष पिछले साल की तुलना में करीब 42 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. वन विभाग के अनुसार, जलस्रोतों के संरक्षण के लिए प्रस्ताव भी भोपाल भेजा गया है.
एशियाई जलपक्षी गणना-2026 के दौरान धार वन मंडल के 7 वन परिक्षेत्रों के 27 जलस्रोतों पर 88 प्रजातियों के कुल 2,430 पक्षी दर्ज किए गए थे. अब कम बारिश और जलस्रोतों में पानी की कमी के बीच इन पक्षियों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना विभाग के सामने चुनौती है.
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प्रवासी और स्थानीय पक्षियों को होगी परेशानी
धार DFO विजेयानान्थम टी. आर के मुताबिक, ''क्षेत्र में आने वाले विंटर माइग्रेटरी यानी शीतकालीन प्रवासी पक्षियों को कुछ परेशानी जरूर होगी, लेकिन वे लंबा सफर तय कर दूसरे जलस्रोतों तक पहुंच सकते हैं. सबसे ज्यादा दिक्कत स्थानीय पक्षियों को होगी, उन्हें पानी और भोजन की तलाश में दूसरे जलस्रोतों की ओर जाना पड़ेगा. इस दौरान उनके सामने कई तरह के खतरे भी रहते हैं.''
42 प्रतिशत कम बारिश होने से सूखे जलस्त्रोत
DFO ने बताया कि, ''वन विभाग ने जिले के स्थानीय जलस्रोतों का सर्वे किया है. जिन जलस्रोतों में सुधार की जरूरत है, वहां गहरीकरण, सफाई और सूखे जलस्रोतों तक पानी पहुंचाने संबंधी प्रस्ताव भोपाल भेजे गए हैं. दिसंबर में प्रस्तावों को मंजूरी मिलने पर विभाग द्वारा काम शुरू कराया जाएगा.'' उन्होंने कहा कि, ''इस वर्ष जिले में पिछले साल की तुलना में 42 प्रतिशत कम बारिश हुई है. इसका असर जलीय और स्थानीय पक्षियों पर न पड़े, इसके लिए जनभागीदारी से प्रयास किए जाएंगे.''
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नदियों और तालाबों के संरक्षण जरूरी
जीव विज्ञान की प्रोफेसर प्रतिभा पहाड़े के अनुसार, ''जलीय पक्षी भोजन और प्रजनन के लिए प्रवास करते हैं. जलस्रोतों में पानी की कमी होने से उनके पारिस्थितिक तंत्र पर असर पड़ता है. ऐसे में प्रवासी पक्षियों को भोजन और प्रजनन के लिए अनुकूल स्थान मिलने में परेशानी हो सकती है.'' उन्होंने आसपास की नदियों और तालाबों के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि, ''जलस्रोतों को बचाकर ही पक्षियों और दूसरे जीव-जंतुओं के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखा जा सकता है.''
अब देखना है कि, दिसंबर में प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद जलस्रोतों के संरक्षण का काम कितनी तेजी से शुरू होता है. क्योंकि तालाबों और नदियों का संरक्षण केवल पानी बचाने का नहीं, बल्कि धार की जैव विविधता और स्थानीय पक्षियों के अस्तित्व से भी जुड़ा है.