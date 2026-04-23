ETV Bharat / state

घनघोर अंधेरे में मटन देख ललचाया तेंदुए का मन, काम नहीं आई चालाकी, घुसते ही पिंजरे में कैद

धार के धामनोद की रिहायशी बस्ती में घुसे तेंदुए को देर रात वन विभाग की टीम ने पकड़ा. स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जंगल में छोड़ा.

DHAR LEOPARD TRAPPED IN CAGE
रिहायशी बस्ती में घुसे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 5:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धार: धामनोद वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुजरी डेहरिया बस्ती में बुधवार को एक तेंदुआ दिनदहाड़े घुस आया था. तेंदुए के हमले में 5 लोग घायल हो गए थे. इस घटना के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया. धार से पहुंची फॉरेस्ट विभाग की टीम में शामिल 50 वनकर्मियों की टीम को रात 12 बजे तेंदुए को पकड़ने में सफलता मिल गई.

तेंदुए को पकड़ने 50 लोगों की टीम, लगाए गए 2 पिंजरे

खूंखार और चालाक तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया. 5 लोगों को घायल करने के बाद तेंदुए पास ही में बनी एक पुलिया के नीचे बने पाइप के अंदर छिपकर बैठ गया था. वन विभाग को तेंदुए की लोकेशन मिलते ही 2 पिंजरे लगाए गए. एक पिंजरा में मटन और उसी के पास दूसरे पिंजरे में बकरी को बांध कर उसे बाहर लाने की कोशिश की गई लेकिन वह बाहर नहीं आया.

तेंदुए को पकड़ने 50 लोगों की टीम, लगाए गए 2 पिंजरे (ETV Bharat)

रात 12 बजे पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ

इसके बाद वन विभाग की टीम ने जेसीबी की मदद से पाइप का एक छोर बंद किया और एक पिंजरा पाइप के दूसरे छोर पर लगाया गया और उसमें मटन रखा गया. मटन की गंध पाते ही तेंदुआ रात 12 बजे के आसपास बाहर निकला और मटन खाने के चक्कर में पिंजरे में घुसते ही कैद हो गया.

धामनोद में हुआ तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण

डीएफओ विजय टी नाथम ने बताया, "तेंदुए के पिंजरे में कैद होने के बाद उसे स्वास्थ्य परीक्षण के लिए धामनोद के फॉरेस्ट ऑफिस लाया गया. गुरुवार की सुबह 6.30 बजे डॉक्टरों की टीम ने तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण किया. मेडिकल परीक्षण में तेंदुए को स्वस्थ पाया गया, किसी प्रकार की इंजुरी नहीं पाई गई. इसके बाद तेंदुए को 9 बजे के आसपास खंडवा के ओंकारेश्वर के वन परिक्षेत्र में छोड़ने के लिए रवाना किया गया." तेंदुए को पकड़ने के लिए 50 से अधिक वन कर्मी और पुलिस बल तैनात किया गया था.

तेंदुए ने रिहायशी इलाके में घुसकर 5 लोगों को किया था घायल

धामनोद की गुजरी डेहरिया बस्ती में बुधवार को दिन में ही अचानक एक तेंदुआ घुस आया था. तेंदुए के हमले में वन रक्षक दद्दू सिंह ठाकुर समेत महेश वास्केल, ग्यारसी लाल सोलंकी, कांताबाई राठौड़ और विकास डावर सहित 5 लोग घायल हो गए थे. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद धार जिला अस्पताल रेफर किया गया था. जहां अभी सभी का इलाज चल रहा है.

TAGGED:

FOREST DEPT TEAM CAUGHT LEOPARD
LEOPARD ATTACK RESIDENTIAL AREA
LEOPARD INJURED 5 PEOPLE
DHAR LEOPARD ATTACK VILLAGERS
DHAR LEOPARD TRAPPED IN CAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.