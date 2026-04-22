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धार के धामनोद में खूंखार तेंदुए ने मचाया कोहराम, रिहायशी बस्ती में घुस 4 लोगों को किया घायल

गुजरी डेहरिया बस्ती में बुधवार को लोग सामान्य दिनों की तरह घूम रहे थे कि अचानक जंगल से एक तेंदुआ आ पहुंचा. बस्ती में तेंदुए की जानकारी मिलते ही लोग उस ओर दौड़ पड़े. तेंदुए ने एक महिला पर हमला कर दिया. उसे बचाने गया एक युवक तेंदुए से भिड़ गया. परिजन अनिता ने बताया, "महिला को छुड़ाने गए तेंदुए ने महिला को छोड़कर इस युवक पर हमला कर दिया. इसके बाद इस युवक ने तेंदुए को 2 से 3 बार पटका लेकिन तेंदुए ने उसे भी घायल कर दिया. इसके बाद तेंदुए ने कुछ और लोगों को घायल कर दिया."

धार: धामनोद वन परिक्षेत्र की गुजरी डेहरिया बस्ती में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक खूंखार तेंदुआ अचानक रिहायशी इलाके में घुस आया. इस खूंखार तेंदुए के हमले में 1 महिला सहित 4 लोग घायल हो गए, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया. तेंदुए ने एक पुलिसकर्मी पर हमला किया और उसे भी घायल कर दिया. लोगों ने डंडे मारकर तेंदुए को खदेड़ा. वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और तेंदुए की तलाश जारी है. उसे अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है.

तेंदुए के हमले में महिला समेत 4 लोग गंभीर घायल

रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए के हमले से एक महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं. इस हमले में महेश वास्केल, ग्यारसी लाल सोलंकी, कांताबाई राठौड़ और विकास डावर घायल हुए हैं. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए. तेंदुए ने एक पुलिसकर्मी पर भी हमला किया, उस दौरान वहां मौजूद कुछ व्यक्तियों ने तेंदुए को डंडों से खदेड़ा.

प्राथमिक इलाज के बाद घायल जिला अस्पताल रेफर

घायलों को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुजरी पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक रूप से इलाज किया गया. हालांकि कांता बाई, महेश ओर ग्यारसी बाई को गंभीर चोटें आने की वजह से जिला अस्पताल रेफर किया गया. डॉक्टर बहादुर सिंह ने बताया कि "सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. सर्जन ने आकर सभी को चेक किया है और मरीजों का उपचार जारी है."

मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. टीम द्वारा तेंदुए को पकड़ने और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. हालांकि तेंदुए को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है. तेंदुआ अभी भी बस्ती के आसपास ही मौजूद है. इलाके में दहशत का माहौल है.

वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की दी सलाह

वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है. इधर प्रशासन ने लोगों से घरों में सुरक्षित रहने और अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है. बच्चों को बाहर न जाने दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को देने की बात कही है. ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन और वन विभाग ने पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी है. वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने की कोशिश कर रही है.