धार का वकील बना अरबपति! डिमैट अकाउंट में आए 2817 करोड़ रुपए, पलभर में छिनी खुशियां

धार के एक वकील विनोद डोंगले बने कुल पल के अरबपति, मिनटों में खुशियां हुई कम, अकाउंट में आ गए इतने पैसे.

डिमैट अकाउंट में आए 2817 करोड़ रुपए (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 8:26 PM IST

2 Min Read
धार: धामनोद नगर से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई है. जिसने हर किसी को हैरान और उत्साहित कर दिया. नगर के प्रसिद्ध नोटरी वकील व पब्लिक स्कूल के संचालक विनोद डोंगले अचानक अरबपति बन गए. एकाएक उनके डिमैट अकाउंट में 2817 करोड़ रुपये दिखाई देने लगे. हालांकि विनोद डोंगले की यह खुशी पलभर की थी.

कुछ मिनटों के लिए बने अरबपति

जब विनोद डोंगले ने रोजाना की तरह अपने एनजे डीमैट अकाउंट में लॉगिन किया, तो उन्होंने देखा कि उनके खाते में एक नामी कंपनी के 1312 शेयर मौजूद हैं, जिनकी प्रति शेयर कीमत 2 करोड़ 14 लाख 74 हजार रुपए दर्ज थी. इस हिसाब से उनके अकाउंट की कुल वैल्यू 28 अरब 17 करोड़ 41 लाख 29 हजार 408 रुपए यानी करीब 2817 करोड़ रुपये दिख रही थी.

डोंगले बताते हैं कि "जब उन्होंने यह आंकड़ा देखा, तो कुछ पलों तक यकीन ही नहीं हुआ. ऐसा लगा जैसे अचानक किस्मत ने करवट ले ली हो, उन्होंने मुस्कराते हुए कहा आसपास के लोग भी इस बात से हैरान रह गए कि आखिर इतनी बड़ी रकम उनके अकाउंट में कैसे आ सकती है."

तकनीकी गड़बड़ी से हुआ चमत्कार!

हालांकि, कुछ ही देर बाद सच्चाई सामने आ गई. पता चला कि यह सब एक टेक्निकल गड़बड़ी के कारण हुआ था. कुछ समय बाद शेयर की कीमत अपने वास्तविक मूल्य पर लौट आई और अकाउंट की वैल्यू सामान्य हो गई.

क्या बोले डोंगले

डोंगले ने हंसते हुए कहा "मेरे खाते में 2817 करोड़ रुपये देखना भी एक सपना था, जो आज भले कुछ मिनटों के लिए ही सही, लेकिन पूरा हो गया."

नगर में फैली हलचल और मजेदार चर्चाएं

इस अनोखी घटना के बाद पूरे धामनोद नगर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. लोग सोशल मीडिया और चौराहों पर इसी खबर को लेकर बातें करते दिखे. कई लोग मजाक में कहने लगे भले सपने में ही सही, पर एक दिन के लिए अरबपति तो बन ही गए. भले यह रकम कुछ देर की मेहमान थी, लेकिन इस घटना ने नगरवासियों को हैरानी, हंसी और जिज्ञासा से भर दिया. कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि अगर ऐसी गलती रोज हो जाए, तो हम सब शेयर मार्केट में उतर पड़ें.

