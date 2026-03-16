ETV Bharat / state

किसान ने बैंक में ढोल बजाकर किया जमकर डांस, एनओसी नहीं मिलने पर अनोखा प्रदर्शन

धार में परिवार के साथ ढोल लेकर बैंक पहुंचा किसान, NOC नहीं मिलने पर आंदोलन की दी चेतावनी.

DHAR FARMER PROTEST WITH DRUM
NOC नहीं मिलने पर बैंक में ढोल बजाकर डांस कर जताया विरोध (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 6:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: राकेश श्रीवास

धार: ग्राम आहू के पास चंदवाडा के किसान विजय पाटीदार ने बैंक की कार्यप्रणाली से परेशान होकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया. किसान अपने परिवार और ढोल के साथ आईडीएफसी बैंक पहुंचा और बैंक के अंदर ही ढोल बजाकर जमकर डांस करने लगा. अचानक हुए इस विरोध प्रदर्शन को देखकर बैंक कर्मचारी और अधिकारी भी हैरान रह गए. इसके साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर किसान ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है.

डेढ़ महीने से बैंक का चक्कर लगा रहा किसान

किसान विजय पाटीदार का कहना है कि "उन्होंने केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) के तहत करीब 13 लाख रुपए का लोन लिया था. जिसे लगभग डेढ़ महीने पहले ही जमा कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद बैंक द्वारा उन्हें अब तक एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) नहीं दिया गया है." किसान का आरोप है कि वह पिछले डेढ़ महीने से लगातार बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें अलग-अलग बहाने बनाकर टाल दिया जाता है. जिससे वह काफी परेशान हो चुके हैं.

धार में एनओसी नहीं मिलने पर किसान का अनोखा प्रदर्शन (ETV Bharat)

अपनी समस्या सुनाने बैंक में बजवाया ढोल

किसान का कहना है कि बैंक अधिकारियों के बार-बार टालने से परेशान होकर ही वह ढोल लेकर बैंक पहुंचे, ताकि अधिकारियों के कान खुलें और उनकी समस्या सुनी जाए. किसान ने बैंक के अंदर ढोल बजाकर डांस करते हुए विरोध जताया. इस दौरान बैंक में मौजूद लोग और कर्मचारी भी यह नजारा देखकर हैरान रह गए.

एनओसी नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी

काफी देर तक चले इस विरोध के बाद बैंक मैनेजर ने किसान विजय पाटीदार को समझाइश दी और आश्वासन दिया कि उन्हें शाम तक एनओसी दे दी जाएगी. इसके बाद किसान शांत हुआ और बैंक से बाहर निकला. किसान विजय पाटीदार का कहना है कि "अगर शाम तक उन्हें एनओसी नहीं दी गई, तो वह बैंक के बाहर धरने पर बैठकर आंदोलन करेंगे." किसान का यह अनोखा विरोध अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

TAGGED:

DHAR KCC LOAN
DHAR FARMER PROTEST
DHAR FARMER PROTEST IN BANK
DHAR FARMER NOC DEMAND
DHAR FARMER PROTEST WITH DRUM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.