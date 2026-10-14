2000 का एक मुर्गा! धार में कड़कनाथ की धूम, पोल्ट्री के बिजनेस से महिला ने खरीद लिया ट्रैक्टर
मालवा अंचल की खास पहचान बना कड़कनाथ मुर्गा, दुर्गाबाई 10 साल से कर रही हैं कड़कनाथ का पालन, खरीद लिया ट्रैक्टर. रिपोर्ट- राकेश श्रीवास
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 4:29 PM IST
धार: मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल धार-झाबुआ की पहचान बन चुका कड़कनाथ आज अपनी खास खूबियों के चलते देशभर में अलग पहचान बना रहा है. अपने काले रंग, विशिष्ट स्वाद और पोषण संबंधी विशेषताओं के लिए मशहूर कड़कनाथ अब इस अंचल के किसानों की आय और रोजगार का जरिया भी बन रहा है. कभी इस देशी प्रजाति के संरक्षण को लेकर चिंता जताई जाती थी, लेकिन आज इसके पालन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं. धार जिले में भी किसान कड़कनाथ पालन से जुड़कर आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं. आखिर कड़कनाथ में ऐसा क्या खास है, इसकी बाजार में कितनी मांग है और यह आदिवासी अंचल के किसानों के लिए कैसे बन रहा है कमाई का जरिया? आइए जानते हैं.
कड़कनाथ की खासियत ने दिलाई अलग पहचान
कड़कनाथ मुर्गे की सबसे बड़ी पहचान उसका पूरी तरह काला रंग है. इसकी त्वचा भी काली होती है, अपने विशिष्ट स्वाद और पोषण संबंधी विशेषताओं के कारण यह सामान्य मुर्गों से अलग पहचान रखता है. कड़कनाथ के मांस में कुछ अन्य चिकन प्रजातियों की तुलना में वसा कम होने और आयरन की अच्छी मात्रा होने की जानकारी मिलती है. हालांकि, पोषण संबंधी इन विशेषताओं की तुलना के लिए वैज्ञानिक आंकड़े जरूरी हैं. देशभर में इसकी पहचान बढ़ने के साथ इसके पालन और विपणन की संभावनाएं भी बढ़ी हैं.
झाबुआ की पहचान, धार में भी बढ़ रहा पालन
कड़कनाथ की पहचान मुख्य रूप से झाबुआ जिले से जुड़ी है. आदिवासी अंचल में लंबे समय से पाली जाने वाली इस देशी प्रजाति को स्थानीय संस्कृति और ग्रामीण आजीविका से भी जोड़कर देखा जाता है. अब झाबुआ से लगे धार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसान कड़कनाथ पालन की ओर रुख कर रहे हैं. खेती के साथ मुर्गीपालन को अपनाकर किसान अपनी आय के अतिरिक्त साधन विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं.
संरक्षण के साथ रोजगार बढ़ाने पर जोर
कड़कनाथ की देशी प्रजाति का संरक्षण और इसके पालन को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है. इसके लिए किसानों को मुर्गीपालन की वैज्ञानिक तकनीक, चूजों की देखभाल, संतुलित आहार और बीमारियों से बचाव की जानकारी देना जरूरी है. धार जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देकर पशुपालन एवं मुर्गीपालन जैसी गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.
दुर्गाबाई 10 साल से कर रही हैं कड़कनाथ पालन
धार जिले के नालछा विकासखंड के ग्राम शिकारपुरा की रहने वाली दुर्गाबाई करीब 10 साल पहले बकरीपालन के साथ कड़कनाथ मुर्गीपालन से जुड़ी थीं. कृषि विज्ञान केंद्र, धार से उन्हें कड़कनाथ के चूजे और दाना उपलब्ध कराया गया. दुर्गाबाई के अनुसार, उन्होंने चूजों को करीब छह महीने तक पालकर बड़ा किया. इसके बाद उन्होंने इन्हें 1,500 से 2,000 रुपये प्रति मुर्गे की दर से बेचा. धीरे-धीरे उन्होंने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया और कड़कनाथ पालन उनकी आय का महत्वपूर्ण साधन बन गया. दुर्गाबाई का अनुभव बताता है कि उचित देखभाल और बाजार मिलने पर मुर्गीपालन ग्रामीण परिवारों के लिए अतिरिक्त आय का विकल्प बन सकता है.
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कड़कनाथ पालन से आर्थिक स्थिति मजबूत
दुर्गाबाई के मुताबिक, ''कड़कनाथ मुर्गीपालन से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है. इस व्यवसाय से हुई कमाई से उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा और बच्चों की पढ़ाई पर भी खर्च किया. कड़कनाथ पालन के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए भोपाल, ग्वालियर सहित अन्य मंचों पर उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है.'' दुर्गाबाई बताती हैं कि ''कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एस.एस. चौहान सहित केंद्र के अधिकारियों से उन्हें समय-समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा है.''
कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को दे रहा प्रशिक्षण
कृषि विज्ञान केंद्र, धार के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एस.एस. चौहान ने बताया कि, ''जिले में किसान कड़कनाथ पालन सहित विभिन्न आजीविका गतिविधियों में रुचि ले रहे हैं. केंद्र के माध्यम से किसानों को बकरीपालन, मुर्गीपालन और अन्य गतिविधियों का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.'' उन्होंने बताया कि, ''पहले आर्या योजना के तहत भी किसानों को विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया गया था. केंद्र का उद्देश्य किसानों को खेती के साथ आय के अतिरिक्त साधन विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करना है.''
कड़कनाथ के संरक्षण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती
धार-झाबुआ के आदिवासी अंचल में कड़कनाथ की पहचान अब केवल एक खास देशी मुर्गा प्रजाति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पालन से ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की संभावनाएं भी जुड़ी हैं. हालांकि, इस व्यवसाय को बड़े स्तर पर बढ़ाने के लिए प्रजाति का संरक्षण, चूजों की उपलब्धता, उचित बाजार और किसानों को मिलने वाले वास्तविक मुनाफे पर ध्यान देना जरूरी है. प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन के साथ कड़कनाथ पालन आदिवासी अंचल में ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है.