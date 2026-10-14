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2000 का एक मुर्गा! धार में कड़कनाथ की धूम, पोल्ट्री के बिजनेस से महिला ने खरीद लिया ट्रैक्टर

2000 का एक मुर्गा! ( ETV Bharat )

धार: मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल धार-झाबुआ की पहचान बन चुका कड़कनाथ आज अपनी खास खूबियों के चलते देशभर में अलग पहचान बना रहा है. अपने काले रंग, विशिष्ट स्वाद और पोषण संबंधी विशेषताओं के लिए मशहूर कड़कनाथ अब इस अंचल के किसानों की आय और रोजगार का जरिया भी बन रहा है. कभी इस देशी प्रजाति के संरक्षण को लेकर चिंता जताई जाती थी, लेकिन आज इसके पालन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं. धार जिले में भी किसान कड़कनाथ पालन से जुड़कर आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं. आखिर कड़कनाथ में ऐसा क्या खास है, इसकी बाजार में कितनी मांग है और यह आदिवासी अंचल के किसानों के लिए कैसे बन रहा है कमाई का जरिया? आइए जानते हैं.

कड़कनाथ की खासियत ने दिलाई अलग पहचान