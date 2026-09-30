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धार में खस्ताहाल सड़क की हालत, निर्माण के 6 महीने बाद उखड़ी 120 करोड़ के ओवरब्रिज की रोड

धार के इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत खराब, निर्माण के 6 महीने के अंदर सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे और दरार. राकेश श्रीवास की रिपोर्ट.

DHAR ROAD BAD CONDITION
धार में खस्ताहाल सड़क की हालत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 1:10 PM IST

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धार: इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग और धार जिला मुख्यालय बाईपास पर बनाए गए रेलवे ओवरब्रिज की सड़क निर्माण पूरा होने के करीब 6-7 महीने बाद ही खराब होने लगी है. ब्रिज पर जगह-जगह बड़े गड्ढे, उखड़ी हुई गिट्टी और दरारें दिखाई देने का दावा किया जा रहा है. इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और दुर्घटनाओं की स्थिति भी बन रही है. करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से जुड़े इस निर्माण कार्य को लेकर अब इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं. इस रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री की मौजूदगी में किया गया था.

6-7 महीने में सड़क पर बड़े गड्ढे

स्थानीय लोगों और वाहन चालकों की माने तो ब्रिज की सड़क निर्माण के कुछ ही महीनों बाद कई जगह से उखड़ गई है. सड़क पर गिट्टी और मिट्टी दिखाई दे रही है, जबकि कई स्थानों पर बड़े गड्ढे बन गए हैं. वाहन चालकों को इन गड्ढों से बचकर निकलना पड़ता है, जिससे दुर्घटना की स्थिति बनती है. वाहन चालकों का कहना है कि ब्रिज से गुजरते समय वाहनों को नुकसान होने की समस्या भी सामने आ रही है. इससे बाइकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की बात कही जा रही है.

धार में सड़क की हालत खराब (ETV Bharat)

सिविल इंजीनियर ने तकनीकी खामियों की बात कही

सिविल इंजीनियर शैलेंद्र जोशी ने बताया कि, "रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में तकनीकी स्तर पर खामियां होने की संभावना है. उन्होंने निर्माण एजेंसी और संबंधित इंजीनियरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सड़क का इस तरह से जल्दी खराब होना निर्माण की गुणवत्ता को लेकर जांच का विषय है. हालांकि, निर्माण में भ्रष्टाचार या लापरवाही से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है."

ड्राइवर संगठन ने बताई वाहन चालकों की परेशानी

प्रदेश ड्राइवर संगठन के अध्यक्ष महेश चंद्रवंशी ने बताया कि "ब्रिज का निर्माण पूरा हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन सड़क की स्थिति खराब हो चुकी है. उन्होंने कहा कि सड़क पर गिट्टी और मिट्टी दिखाई देती है, गड्ढों से बचने के दौरान दुर्घटनाओं की स्थिति बनती है. खराब सड़क की वजह से वाहनों को नुकसान पहुंचने से वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है."

INDORE AHMEDABAD ROAD BAD CONDITION
सड़क पर उड़ रही धूल और गड्ढे (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने भी जताई नाराजगी..

ब्रिज पर काम करने वाले एक मजदूर के अनुसार, उसे सड़क पर जमा गिट्टी को इकट्ठा कर गड्ढों में भरने का काम दिया गया है. स्थानीय निवासी शुभम ने ब्रिज की सड़क की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि "क्षेत्र में पर्याप्त बारिश नहीं होने के बावजूद सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं. उनके अनुसार, इतनी जल्दी सड़क का खराब होना निर्माण की गुणवत्ता को लेकर चिंता पैदा करता है."

रेलवे ने कहा- ठेकेदार का काम अभी पूरा नहीं

इस मामले में पश्चिम रेलवे मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि "धार के गुणावद और शहर बाईपास पर बने रेलवे ओवरब्रिज का काम अभी ठेकेदार द्वारा पूरी तरह पूरा नहीं किया गया है. ब्रिज पर अभी और कार्य किया जाना है, जो बारिश के कारण रुका हुआ था." वहीं इस बयान के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सड़क पूरी तरह बनी नहीं थी, तो उद्घाटन करने की इतना जल्दी क्या थी.

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