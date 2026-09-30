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धार में खस्ताहाल सड़क की हालत, निर्माण के 6 महीने बाद उखड़ी 120 करोड़ के ओवरब्रिज की रोड

धार में खस्ताहाल सड़क की हालत ( ETV Bharat )

धार: इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग और धार जिला मुख्यालय बाईपास पर बनाए गए रेलवे ओवरब्रिज की सड़क निर्माण पूरा होने के करीब 6-7 महीने बाद ही खराब होने लगी है. ब्रिज पर जगह-जगह बड़े गड्ढे, उखड़ी हुई गिट्टी और दरारें दिखाई देने का दावा किया जा रहा है. इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और दुर्घटनाओं की स्थिति भी बन रही है. करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से जुड़े इस निर्माण कार्य को लेकर अब इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं. इस रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री की मौजूदगी में किया गया था.