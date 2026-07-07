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धार में पत्नी की हत्या कर पलंग बॉक्स में छिपाया शव, फिर बिस्तर डाल सो गया चैन की नींद

शंकरपुरा क्षेत्र के एक स्थानीय नागरिक ने पुलिस को सूचना दी थी कि क्षेत्र में रहने वाली एक महिला सुबह से लापता है और उसका पति परिजनों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है. सूचना मिलते ही राजगढ़ थाना पुलिस सक्रिय हुई और तत्काल शंकरपुरा निवासी कमलेश खराड़ी के घर पहुंची. ​जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो आरोपी कमलेश उसी पलंग पर सोया हुआ था, जिसके पेटी में उसकी पत्नी का शव था.

धार: राजगढ़ नगर अंतर्गत भानगढ़ रोड स्थित शंकरपुरा क्षेत्र में चरित्र शंका के चलते एक सनसनीखेज हत्याकांड का मामला सामने आया है. यहां एक पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को छिपाने के लिए आरोपी ने पत्नी की लाश को बिस्तर पेटी (बॉक्स पलंग) के अंदर छिपा दिया और उसी के ऊपर बिस्तर लगाकर चैन की नींद सो गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है.

पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की और घर की तलाशी ली, तो उन्हें बिस्तर पेटी पर शक हुआ. पेटी को खोलकर देखने पर पुलिस के होश उड़ गए. अंदर कमलेश की 35 वर्षीय पत्नी हिना खराड़ी का शव पड़ा हुआ था. राजगढ़ टीआई समीर पाटीदार ने बताया, "​पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल सरदारपुर भेजा और आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है."

चरित्र शंका में हत्या करना कबूला आरोपी

​पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी कमलेश ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसने बताया कि वह अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था, जिसे लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. सोमवार की रात को भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ. इसके बाद आरोपी ने शराब के नशे में धुत होकर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी.

​मासूम बच्चों के सिर से उठा मां का साया

मृतक महिला के 4 बच्चे, जिसमें 3 लड़कियां और 1 लड़का है. वारदात वाली रात माता-पिता के बीच हो रहे विवाद से तंग आकर चारों बच्चे सामने ही रहने वाली अपनी बुआ के घर सोने चले गए थे. बच्चों को अंदाजा भी नहीं था कि सुबह उनकी मां इस दुनिया में नहीं रहेगी. पिता के शक के कारण मासूम बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया.