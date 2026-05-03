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धार सड़क हादसे में बढ़ा मौत का आंकड़ा, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 17

शनिवार सुबह करीब 11 बजे शारदा को कफन में लिपटा देखकर रिश्तों का दर्द शब्दों में फूट पड़ा. मृतका को देख उनकी बहन और दोनों बेटे बिलख उठे. वहीं, जीवनभर साथ निभाने का वचन देने वाला पति बेसुध नजर आया. ये मंजर इतना डरावना था कि वहां खड़ा हर व्यक्ति भावुक हो गया, महिलाओं का विलाप और गांव की गूंजती चीखें इस हादसे की क्रूरता को बयां कर रही थीं. नम आंखों से मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार हुआ, बेटे ने मुखाग्नि दी.

धार: मध्य प्रदेश के धार जिले में बुधवार रात हुए एक सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है. इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती शारदा की शनिवार सुबह मौत हो गई. मृतका का शव पोस्टमार्टम के बाद शनिवार सुबह उनके गांव आंबापुरा पहुंचा. उनकी मौत की खबर ने पूरे इलाके को अंदर तक हिला दिया.

धार सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 17 (ETV Bharat)

इंदौर में इलाज के दौरान तोड़ा दम

यह हादसा बुधवार (29 अप्रैल) को रात करीब 8:30 बजे तिरला क्षेत्र के चिखलिया फाटे पर हुआ, जहां करीब 50 मजदूरों से भरे पिकअप की स्कॉर्पियो से आमने-सामने से भीषण टक्कर हो गई थी. टक्कर के बाद पिकअप डिवाइडर पर चढ़ गया और कई बार पलटी खा गया. हादसे में कई मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी. जबकि शारदा बाई सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

कई घायलों की हालत नाजुक

गंभीर रूप से घायल शारदा को पहले धार जिला अस्पताल और फिर इंदौर रेफर किया गया था. सीने की हड्डी में गंभीर चोट के कारण वह गंभीर हालत में थी. इलाज के दौरान शनिवार सुबह करीब 5 बजे उनकी मौत हो गई. जबकि इंदौर में भर्ती 5 अन्य घायलों का उपचार जारी है और उनकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है.

​उधर, नयापुरा, सेमलीपुरा और रामपुरा में शोक की लहर थमने का नाम नहीं ले रही है. गंगा महादेव घाट पर ग्रामीणों ने एक साथ पहुंचकर मृतकों को नमन किया और आदिवासी परंपरा अनुसार तीसरा किया. रात में समाज जन की मौजूदगी में शोक कार्यक्रम हुआ. इस तरह से 16 मृतकों के घरों पर तीसरा कार्यक्रम आदिवासी परंपरा अनुसार किया गया. घटना के बाद छह गांवों में शोक की लहर छाई हुई है और मातम पसरा हुआ है.