धार में एक ही परिवार के 8 लोगों की एक साथ जली चिताएं, गमगीन हुआ पूरा गांव
धार के नयापुरा गांव एक साथ हुआ 8 लोगों का अंतिम संस्कार, नम हुई आंखें, बुधवार को एक्सीडेंट में 16 मजदूरों की हुई थी मौत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 4:30 PM IST
धार: मध्य प्रदेश के धार में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में गम का माहौल है. तीरला थाना क्षेत्र के ग्राम चिकलीया में मजदूरों से भरी पिकअप और स्कॉर्पियो की आमने-सामने भिड़ंत में 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी. जबकि 20 लोग घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि मृतकों में 2 बच्चे भी हैं. इस हृदय विदारक घटना के बाद गुरुवार को मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया. जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी.
नयापुरा में एक साथ 8 लोगों का अंतिम संस्कार
नयापुरा गांव में गुरुवार को एक साथ 8 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया. जिनमें अधिकांश एक ही परिवार के सदस्य थे. जब एक ही चिता पर परिजनों को अंतिम विदाई दी गई, तो पूरा गांव शोक में डूब गया. हर तरफ चीख-पुकार और मातम का माहौल देखने को मिला. ग्रामीणों ने नम आंखों से अपनों को विदाई दी. इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी मौके पर पहुंचीं और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की.
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा-दोबारा न हो ऐसी घटना
केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि "इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी हैं और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी. दुखद घटना पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री ने संवेदनाएं व्यक्त की है. आगे से इस तरह की घटना न हो, इसक लिए भी हम अभियान चलाएंगे. जिसे लेकर हम प्राशसन के साथ बैठक करके हल निकालेंगे." वहीं सेमरिपुरा गांव में भी चार महिलाओं का अंतिम संस्कार किया गया. यहां भी पूरे गांव में शोक का माहौल रहा और ग्रामीणों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी.
डीआईजी बोले-रोड सेफ्टी मामले में धार संवेदनशील
इधर, हादसे के बाद इंदौर ग्रामीण डीआईजी मनोज कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा प्रशासन ने मृतकों के परिवार के लिए सहायता राशि घोषित की है. साथ ही जिस-जिस योजना के तहत जो मदद हो सकती है, वह भी का जाएगी. घायलों के बेहतर इलाज के लिए भी प्रशासन संजीदा है. डीआईजी ने कहा धार जिला रोड सेफ्टी के मामले में बहुत संवेदनशील है.
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NHAI को कमियों के बारे में बताएंगे
डीआईजी ने कहा कि एक्सीडेंट की वजह ओवर स्पीड, एनएचआई के नियमों को सही ढंग से फॉलो न करना और रोड के कट और पाइंट में कमियां हो सकता है. हम सारे पाइंट एनएचआई को बताएंगे. आगे इस तरह की घटनाएं न हो, इसको रोकने के प्रयास किए जाएंगे." प्रारंभिक जांच में सड़क निर्माण से जुड़ी गंभीर लापरवाही सामने आई है. बताया गया कि जिस मोड़ पर हादसा हुआ, वहां न तो कोई संकेतक बोर्ड था और न ही स्टॉप सिग्नल, जिससे वाहन चालक भ्रमित हो गया.
कैसा हुई घटना
बता दें बुधवार रात को पिकअप वाहन में करीब 30 से 35 मजदूरों के साथ उनके बच्चे भी सवार थे, जो अमझेरा की ओर जा रहे थे. हादसा बुधवार की रात करीब 8.00 से 8.30 बजे के आसपास हुआ. अमझेरा की ओर जा रहा एक पिकअप वाहन अचानक असंतुलित होकर पलट गया. जिससे उसमें सवार सभी मजदूर नीचे दब गए. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार पिकअप रोड डिवाइडर से टकरा गया था.