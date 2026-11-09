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गायों के पैरों के नीचे लेटकर पूरी की मन्नत, दीपावली पर निभाई गई सदियों पुरानी परंपरा

पड़वा पर गायों के नीचे लेटकर पूरी करते हैं मन्नत ( ETV Bharat )

धार : धार जिले के दसाई में दीपावली के दूसरे दिन पड़वा पर पारंपरिक गाय गोहरी पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी में गाय गोहरी का आयोजन हुआ. इसमें मन्नतधारियों ने अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जमीन पर लेटकर अपने ऊपर से गायों को गुजरवाया और मन्नत पूरी होने की परंपरा निभाई.

पड़वा पर गायों के नीचे लेटकर पूरी करते हैं मन्नत