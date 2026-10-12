पंवार राजवंश की कुलदेवी हैं कालिका देवी, मंदिर पर श्रद्धालु बनाते हैं उल्टा स्वास्तिक, जानिए वजह
नवरात्रि के खास मौके पर जानिए धार कालिका देवी की कहानी, पंवार राजवंश की मानी जाती हैं कुलदेवी, आस्था और गौरव की अमर गाथा. धार से राकेश श्रीवास की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 2:35 PM IST
धार: हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐतिहासिक स्थलों और मंदिरों का अपना एक इतिहास रहा है. जिसके पीछे छिपी कहानी उस ऐतिहासिक स्थल के महत्व को बताती है. इसी तरह मध्य प्रदेश के धार में ऊंची पहाड़ी पर देवी सागर तालाब के पास एक मंदिर स्थित है. जो मां गढ़ कालिका देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है. कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पंवार राजवंश ने कराई थी. मां कालिका देवी को पंवार वंश की कुलदेवी माना जाता है. इस मंदिर के प्रति लोगों में गहरी आस्था है.
कैसे हुआ मंदिर का निर्माण
इस मंदिर के इतिहास को लेकर इतिहास कार दिपेन्द्र शर्मा बताते हैं कि पंवार वंश की कुलदेवी के रूप में मां कालिका की विशेष प्रतिष्ठा रही है. कुलदेवी की आराधना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होती, बल्कि वह वंश की पहचान, पारिवारिक परंपरा और पीढ़ियों से चले आ रहे संस्कारों का भी प्रतीक होती है. यही वजह है कि मां गढ़ कालिका के प्रति पंवार वंश की श्रद्धा का उल्लेख धार की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत में विशेष रूप से किया जाता है.
गढ़ कालिका मंदिर की कहानी में पंवार राजवंश की महिलाओं का योगदान भी उल्लेखनीय माना जाता है. प्रचलित ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार, स्वर्गीय यशवंत राव पंवार प्रथम की पत्नी सकवार बाई ने वर्ष 1770 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था. कहा जाता है कि उन्होंने इसके साथ सात अन्य मंदिरों के निर्माण में भी योगदान दिया, जिनमें नौगांव गणेश मंदिर और मांडू राम मंदिर का उल्लेख मिलता है.
महाराष्ट्र के कोठे गांव से मंगवाई गई थी प्रतिमा
इतिहासकार शर्मा कहते हैं कि मंदिर की आस्था राजवंश की सीमाओं से आगे बढ़कर आम श्रद्धालुओं तक पहुंची और आज देश के अलग-अलग हिस्सों से भक्त मां के दर्शन के लिए यहां आते हैं. मंदिर में प्रतिष्ठित मां कालिका की प्रतिमा महाराष्ट्र के कोठे गांव से लाई गई थी. ऐसा स्थानीय ऐतिहासिक विवरणों में बताया जाता है. मंदिर का शिखर इसकी स्थापत्य विशेषताओं को दर्शाता है, जबकि सामने स्थित काले पत्थर की दीपों की श्रृंखला इसकी प्राचीनता और धार्मिक वातावरण को विशिष्ट रूप देती है.
बाद के वर्षों में आनंदराव पंवार की पत्नी मैना देवी ने भी मंदिर परिसर के विकास में योगदान दिया. सभा मंडप, भोजन कक्ष और सीढ़ियों जैसी संरचनाएं मंदिर परिसर की धार्मिक गतिविधियों और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी विरासत का हिस्सा है."
उल्टे स्वास्तिक से मन्नत मांगने की अनूठी परंपरा
मां गढ़ कालिका मंदिर के पुजारी करुण जोशी ने बताया की "एक विशेष धार्मिक परंपरा और मान्यता के अनुसार भक्त अपनी इच्छा लेकर मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं. मनोकामना पूरी होने पर वे दोबारा मां के दरबार में पहुंचकर सीधा स्वस्तिक बनाते हैं. यह परंपरा भक्तों के विश्वास, संकल्प और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति मानी जाती है. पुजारी जोशी ने बताया कि नवरात्रि में भी मां की अराधना आम दिनों की तरह होती है. पड़वा के दिन मां जो साड़ी पहनती हैं, वह दशहरा के दिन उतरती है.
9 दिनों तक माता का अभिषेक नहीं होता, आरती 6 बार होती है. सप्तसिद्धी यज्ञ और तंत्र-मंत्र साधना के लिए भी यह मंदिर प्रसिद्ध है. इस धार्मिक परंपरा का महत्व उन श्रद्धालुओं के अनुभवों में दिखाई देता है, जो अपनी मन्नत पूरी होने के बाद मां के दरबार में धन्यवाद देने पहुंचते हैं."
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पंवार राजवंश की परंपरा और लोगों की आस्था
गढ़ कालिका मंदिर की महत्ता केवल उसकी प्राचीन संरचना या स्थापत्य तक सीमित नहीं है. यह मंदिर धार के इतिहास, पंवार राजवंश की धार्मिक परंपराओं और स्थानीय समाज की सांस्कृतिक स्मृति को एक सूत्र में जोड़ता है. राजवंश की कुलदेवी के रूप में प्रतिष्ठा, मंदिर निर्माण में महिलाओं का योगदान, प्रतिमा से जुड़ी परंपरा और भक्तों की मनोकामनाओं से जुड़ा अनुष्ठान, ये सभी पहलू गढ़ कालिका को एक विशिष्ट धार्मिक पहचान देते हैं.
मां गढ़ कालिका का दरबार धार की उस विरासत का प्रतीक है, जहां राजवंश का गौरव जन-जन की आस्था से मिलता है. समय बदलता रहा, पीढ़ियां आगे बढ़ती रहीं, लेकिन मां के प्रति श्रद्धा की यह परंपरा आज भी धार की सांस्कृतिक पहचान में अपना स्थान बनाए हुए है.