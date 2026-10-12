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पंवार राजवंश की कुलदेवी हैं कालिका देवी, मंदिर पर श्रद्धालु बनाते हैं उल्टा स्वास्तिक, जानिए वजह

पंवार राजवंश की कुलदेवी हैं कालिका देवी ( ETV Bharat )

धार: हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐतिहासिक स्थलों और मंदिरों का अपना एक इतिहास रहा है. जिसके पीछे छिपी कहानी उस ऐतिहासिक स्थल के महत्व को बताती है. इसी तरह मध्य प्रदेश के धार में ऊंची पहाड़ी पर देवी सागर तालाब के पास एक मंदिर स्थित है. जो मां गढ़ कालिका देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है. कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पंवार राजवंश ने कराई थी. मां कालिका देवी को पंवार वंश की कुलदेवी माना जाता है. इस मंदिर के प्रति लोगों में गहरी आस्था है.

कैसे हुआ मंदिर का निर्माण