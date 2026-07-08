धार के जंगलों में दौड़ा पीला पंजा, सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर वन विभाग को वापस मिला कब्जा
धार में जंगल अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाया गया बड़ा अभियान, वन विभाग की 589.63 हेक्टेयर वन भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 3:24 PM IST
धार: धार जिले में वन भूमि संरक्षण के लिए वन विभाग ने जनवरी से मई 2026 के बीच व्यापक अभियान चलाकर 589.63 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है. यह कार्रवाई जिले के सात वन परिक्षेत्रों में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, ग्राम वन समितियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से शांतिपूर्ण एवं विधिसम्मत तरीके से संपन्न की गई.
कुल 589.63 हेक्टेयर वन भूमि दोबारा वन विभाग को मिली
वन मंडल अधिकारी विजयानंथम टी.आर. के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान के तहत धार परिक्षेत्र में 100.55 हेक्टेयर, धामनोद में 35.10 हेक्टेयर, मांडव में 50.78 हेक्टेयर, सरदारपुर में 50.62 हेक्टेयर, टांडा में 93.76 हेक्टेयर, बाग में 202.82 हेक्टेयर तथा कुक्षी में 56 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया. इस प्रकार कुल 589.63 हेक्टेयर वन भूमि दोबारा वन विभाग के कब्जे में आई है.
मुक्त कराई गई भूमि पर सागौन के पौधे लगाये जाएंगे
वन विभाग ने बताया कि मुक्त कराई गई भूमि पर वर्षाकाल 2026 के दौरान वैज्ञानिक पद्धति से सागौन का रूट-शूट रोपण किया जाएगा. इसके लिए अधिकारियों एवं मैदानी कर्मचारियों को पौधरोपण, संरक्षण और रखरखाव संबंधी विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है, ताकि पौधों की बेहतर वृद्धि और वन क्षेत्र का दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके.
ये भी पढ़ें:
- खंडवा के जंगलों में अतिक्रमणकारी हिंसक, वन विभाग बंदूक के दम पर रोकेगा अवैध कब्जे
- बुरहानपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची 500 लोगों की टीम पर पथराव, JCB ऑपरेटर समेत कई वनकर्मी घायल
वन मंडल अधिकारी विजयानंथम टी.आर. ने स्पष्ट किया कि "वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यदि कोई व्यक्ति दोबारा वन भूमि पर कब्जा करता है या कब्जे का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज करने के साथ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी". उन्होंने नागरिकों से वन संपदा की सुरक्षा में सहयोग करने और वन भूमि पर अवैध कब्जे से दूर रहने की अपील की.