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खलघाट NH पर जाम में फंसे लोग, किसान आंदोलन के बाद उमंग सिंघार सहित 26 कांग्रेस नेताओं पर FIR

धार के खलघाट में हुए चक्काजाम के बाद पुलिस ने लिया एक्शन, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कई कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज.

DHAR FIR AGAINST CONGRESS LEADERS
उमंग सिंघार सहित कांग्रेस नेताओं पर FIR (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 7:50 AM IST

3 Min Read
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धार: मध्य प्रदेश के धार जिले में किसान आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. खलघाट फोरलेन पर हुए प्रदर्शन और सड़क जाम को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कांग्रेस के लगभग 26 दिग्गज नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है. बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर और अन्य वाहन सड़क पर खड़े कर नेशनल हाईवे को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया था, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था.

प्रमुख नेताओं के नाम शामिल
​पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में कांग्रेस के कई वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्रियों के नाम शामिल हैं. इनमें प्रमुख रूप से गंधवानी विधायक उमंग सिंघार, राजपुर विधायक बाला बच्चन, कुक्षी विधायक हनी बघेल और सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल के नाम दर्ज किए गए हैं. इनके अलावा विधायक झुमा सोलंकी, केदार डावर, हीरालाल अलावा, मोंटू सोलंकी और पूर्व मंत्री सचिन यादव को भी आरोपी बनाया गया है.

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नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार (ETV Bharat)

​प्रशासनिक कार्रवाई की जद में केवल वर्तमान जनप्रतिनिधि ही नहीं, बल्कि पूर्व विधायक और संगठन के पदाधिकारी भी आए हैं. पूर्व विधायक विजय लक्ष्मी साधौ, पांचीलाल मेड़ा, नवीन जोशी और वालसिंह मेड़ा के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है.

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कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज (ETV Bharat)

​संगठन के पदाधिकारियों पर भी गिरी गाज
​नेताओं के साथ-साथ कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं और जिला पदाधिकारियों पर भी शिकंजा कसा गया है. एफआईआर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी, विधानसभा प्रभारी अंतिम ढोली, सुभाष सिरसिया, जितेंद्र मालीवाड़, विकास पटेल, सुदामा सेन, भीम ठाकुर, पवन जायसवाल, संजय पंवार, देवेंद्र पाटीदार, सुकराम मकवाना और पुरणलाल खरते सहित अन्य नामजद किए गए हैं.

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इनके खिलाफ हुई FIR दर्ज (ETV Bharat)

​क्या है पूरा मामला?
​पुलिस प्रशासन के अनुसार, किसानों की समस्याओं और विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस द्वारा खलघाट फोरलेन पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था. इस दौरान आंदोलनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. घंटों तक यातायात ठप रहने से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

​प्रशासन का आरोप है कि, नेताओं ने न केवल कानून-व्यवस्था को प्रभावित किया, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग नियमों का भी उल्लंघन किया. वर्तमान में पुलिस वीडियो फुटेज, सीसीटीवी और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अन्य प्रदर्शनकारियों की पहचान कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद इस मामले में और भी गिरफ्तारियां या वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है.

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