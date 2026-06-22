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बोवनी के लिए खेत तैयार, आसमां से बादल गायब, अल नीनो का जिक्र होते ही कलेजा धक्क

मानसून लेट होने और सूखा पड़ने की आशंका के बीच किसान खेतों में काम में जुटे. बारिश लेट हुई या कम हुई तो बर्बादी तय.

farmers waiting raining
बोवनी के लिए खेत तैयार, आसमां से बादल गायब (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 1:29 PM IST

3 Min Read
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धार : मानसून की बेरुखी से किसानों की चिंता बढ़ गई है. खेतों की जुताई और बुवाई की तैयारियां पूरी होने के बावजूद अब तक बारिश नहीं होने से किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं. मौसम की बेरुखी के कारण खरीफ फसल की बुवाई प्रभावित हो रही है. किसानों का कहना है कि समय पर बारिश नहीं होने से फसलों की पैदावार पर असर पड़ सकता है. वहीं रबी की फसल भी प्रभावित होगी.

किसानों को फिर भी उम्मीद, मेघ गरजेंगे

कृषक बोवनी करने के लिए अपने खेतों को तैयार कर चुके हैं. खाद बीज भी तैयार है. बस इंतजार है तो बारिश का. सुबह से शाम तक कृषक आसमान में टकटकी लगाए देख रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस वर्ष अलनीनो के प्रभाव से बारिश कम होने की संभावना है. इससे किसान और परेशान हैं. अलनीनो के चलते कई क्षेत्रों में मानसून की रफ्तार धीमी बनी हुई है. हालांकि किसानों को उम्मीद है कि अच्छी बारिश होगी. किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं.

मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ी (ETV BHARAT)

सोयाबीन का बीज बदलना पड़ेगा

धार के तिरला ब्लाक गत वर्ष 20 जून तक करीब 3 इंच वर्षा हो चुकी थी परंतु इस वर्ष अभी वर्षा का इंतजार ही हो रहा है. ऐसे में किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं. प्रतिदिन किसान बोवनी के लिए तैयार अपने खेतों पर चक्कर लगा रहे हैं. तिरला के किसान अमोल पाटीदार ने बताया कि समय पर बारिश के नहीं होने से हमें बहुत नुकसान हो रहा है. महंगा बीज ,महंगी खाद लाकर रख लिया है. बीजों को उपचारित भी कर लिया है. किसानों ने 120 दिन के सोयाबीन के बीज खरीद कर रखे हैं. अब मानसून के सक्रिय नहीं होने से बीच का भी परिवर्तन करना पड़ेगा, जो बड़ा नुकसान का कारण होगा.

मानसून लेट होने से भी नुकसान

कृषक राजेंद्र पाटीदार ने बताया "क्षेत्र में अभी मानसून सक्रिय दिखाई नहीं दे रहा है. अगर फसल लेट होगी तो आने वाली अगली फसल भी प्रभावित होगी और इससे बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है." कृषक दिनेश पाटीदार ने मानसून की बेरुखी से भविष्य की चिंता को उजागर करते हुए कहा "जिस प्रकार अभी मानसून 10 से 15 दिन लेट हो चुका है. इससे बोई जाने वाली फसल काफी प्रभावित होंगी. जमीन में वाटर लेवल पर्याप्त न होने से मात्र 25% फसल होने की संभावना दिख रही है."

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