सूखे की कगार पर मध्य प्रदेश का धार, 42% कम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता
धार में मानसून कमजोर पड़ने से पानी का संकट गहराया, रबी की फसल को पानी मिलना मुश्किल, मानसून की बेरुखी से बिगड़े हालात. रिपोर्ट-राकेश श्रीवास.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 2:58 PM IST
धार: मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस साल मानसून की बेरुखी ने किसानों और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है. देश में कम बारिश वाले जिलों में मध्य प्रदेश के 10 जिले शामिल हैं, जिसमें से धार भी एक है. धार में इस मानसून में अब तक करीब 6902.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल अभी तक 11,973.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी. यानी पिछले साल की तुलना में इस साल बारिश में करीब 42 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है.
मानसून की विदाई के साथ किसानों की चिंता बढ़ी
कम बारिश का असर धार के जल स्रोतों पर भी दिखाई दे रहा है, कई तालाबों में पर्याप्त पानी नहीं भर पाया है, जबकि कुछ क्षेत्रों में जलस्तर भी चिंता का विषय बन रहा है. मानसून की विदाई के साथ अब आगामी गर्मी में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ने लगी है.
गेंहू की जगह चने की फसल पर जोर
किसान अनमोल पाटीदार ने बताया, "इस बार बारिश औसत से काफी कम हुई है. तालाबों में पानी कम है और ट्यूबवेल भी अभी से ही कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं. इसका असर रबी की फसल पर भी पड़ सकता है. गेहूं की फसल के लिए अधिक पानी की जरूरत होती है, जबकि चने की फसल में अपेक्षाकृत कम पानी लगता है. ऐसे में कई किसान सोयाबीन की कटाई के बाद गेहूं की जगह चने की फसल पर ज्यादा ध्यान देने की तैयारी कर रहे हैं."
शहरी क्षेत्रों की पेयजल पर खतरा
किसान संघ के पदाधिकारी राजेंद्र शर्मा ने कहा, "इस साल कम बारिश के कारण तालाब पूरी तरह नहीं भर पाए हैं और बांधों में भी पर्याप्त पानी नहीं है. इसका असर फसलों के साथ-साथ आने वाले समय में शहरी क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था पर भी पड़ सकता है. इस साल गर्मी में पानी के लिए किसान से लेकर शहरी निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है."
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राजेंद्र शर्मा ने प्रशासन और सरकार से समय रहते जलसंकट की स्थिति को देखते हुए आवश्यक कदम उठाने और जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने पर विचार करने की मांग की है. कुल मिलाकर, धार जिले में मानसून की कमी अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि जलस्रोतों, रबी की फसल और आने वाले गर्मी के मौसम में पेयजल व्यवस्था को लेकर भी चिंता बढ़ा रही है.