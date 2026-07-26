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धार में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के उद्घाटन कार्यक्रम में लगी भीषण आग, सीढ़ी लगाकर निकाला बाहर

धार के एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग, 20 से 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, हादसे में कोई जनहानि नहीं.

DHAR FIRE BROKE OUT
इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 9:50 PM IST

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धार: धरमपुरी में तारापुर रोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर शोरूम के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान अचानक भीषण आग लग गई. हादसे के वक्त शोरूम में काफी संख्या में लोग मौजूद थे. जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और करीब 20 से 25 लोग अंदर ही फंस गए. जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया.

20 से 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला

​घटना की सूचना मिलते ही धरमपुरी पुलिस, फायर ब्रिगेड और नगर परिषद की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्य शुरू किया. रेस्क्यू टीम ने तत्परता दिखाते हुए नगर परिषद की सीढ़ियों की मदद से शोरूम के कांच तोड़े और अंदर फंसे सभी 20 से 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. आग कैसे लगी इसकी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि आग लगने का मुख्य कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है.

शोरूम के उद्घाटन कार्यक्रम में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

हादसे में कोई जनहानि नहीं

आग लगने के बाद मौके पर दमकलकर्मियों की टीम पहुंची और आग बुझाने में जुट गई. दमकलकर्मियों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान धुआं मुंह में जाने से एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई, जिसे तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

​धरमपुरी टीआई सरदार सिंह सोलंकी ने बताया कि "दुकान के उद्घाटन समारोह के कारण अंदर बड़ी संख्या में मेहमान और ग्राहक मौजूद थे. आग लगते ही पूरे शोरूम में तेजी से धुआं भर गया. जिसमें शोरूम के अंदर ही कई लोग फंस गए थे. पुलिस की प्रारंभिक जांच में आग लगने का मुख्य कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. फिलहाल घटना की जांच की जा रही है."

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