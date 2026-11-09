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धार में दीपावली को दिखा चौंकाने वाला नजारा, मुस्लिम युवक ने रंगोली में उतारा नीम करोली बाबा को

नीम करोली बाबा की अनोखी रंगोली ( ETV Bharat )

धार: दीपावली रोशनी का पर्व है, जो अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है. धार में गंगा-जमुनी तहजीब की अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जो धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की मिसाल पेश की. यहां टीपू खान नामक युवक ने दीपोत्सव पर नीम करोली बाबा की आकर्षक रंगोली बनाकर सामाजिक सद्भाव, एकता और भारतीय संस्कृति का संदेश दिया.

कला किसी भी धर्म से जुड़ी नहीं होती धामनोद नगर में इंदिरा नगर गुलझरा निवासी टीपू खान हर वर्ष अपनी कला से लोगों का मन मोह लेते हैं. इस दीपोत्सव पर टीपू ने नीम करोली बाबा की आकर्षक रंगोली बनाई है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है. चारों ओर नगर में चर्चा है. टीपू खान पिछले 15 वर्षों से टेंट हाउस में मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं, जहां से उन्होंने रंगोली बनाना शुरू किया.