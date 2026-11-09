धार में दीपावली को दिखा चौंकाने वाला नजारा, मुस्लिम युवक ने रंगोली में उतारा नीम करोली बाबा को
धार का एक मुस्लिम युवक दीपावली पर डेढ़ दशक से मजहब की दीवारों से ऊपर उठ नया प्रयोग कर रहा है. राकेश श्रीवास की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 10:59 AM IST
धार: दीपावली रोशनी का पर्व है, जो अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है. धार में गंगा-जमुनी तहजीब की अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जो धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की मिसाल पेश की. यहां टीपू खान नामक युवक ने दीपोत्सव पर नीम करोली बाबा की आकर्षक रंगोली बनाकर सामाजिक सद्भाव, एकता और भारतीय संस्कृति का संदेश दिया.
कला किसी भी धर्म से जुड़ी नहीं होती
धामनोद नगर में इंदिरा नगर गुलझरा निवासी टीपू खान हर वर्ष अपनी कला से लोगों का मन मोह लेते हैं. इस दीपोत्सव पर टीपू ने नीम करोली बाबा की आकर्षक रंगोली बनाई है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है. चारों ओर नगर में चर्चा है. टीपू खान पिछले 15 वर्षों से टेंट हाउस में मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं, जहां से उन्होंने रंगोली बनाना शुरू किया.
अपनी कला से धार्मिक सौहार्द का संदेश
यह पहली बार नहीं है, जब टीपू खान ने अपनी कला से धार्मिक सौहार्द का संदेश दिया हो, इससे पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रेमानंद महाराज, पंडित मिश्रा, सियाराम बाबा सहित कई बड़े चर्चित चेहरों की रंगोली बनाकर अपनी कला को निखारा है और लोगों के दिलों में जगह बनाई है.
श्रावण माह में भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार
श्रावण माह में वे मंदिरों में जाकर भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार निःशुल्क करते आ रहे हैं. इससे पहले वे मां वाग्देवी, श्रीकृष्ण, गणेश, राजनीतिक और ऐतिहासिक चरित्रों की रंगोलियां बनाकर भी लोगों को चकित कर चुके हैं. टीपू खान द्वारा बनाई जा रही आकर्षक रंगोली को देखने के लिए कॉलोनी वासियों एवं नगरवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी है.
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टीपू खान ने कहा " कला किसी धर्म से जूड़ी हुई नहीं होती है. दूसरी बात कि अगर मुझे उपर से गॉड गिफ्ट मिला है तो हम सभी त्योहार में रंगोली बनाएंगे. इसके अलावा मैं सभी त्योहार में भगवान का आकर्षक श्रृंगार करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूं."