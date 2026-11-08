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जुआ नशा और फटे कपड़े! घर में लक्ष्मीजी का चाहते हैं वास तो दिवाली पर भूलकर भी न करें ये काम

दीपावली पर भूलकर भी न करें ये काम ( getty image )

धार: दीपावली के अवसर पर मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए घरों में विशेष तैयारियां की गई हैं. लेकिन त्योहार के नाम पर कुछ ऐसी परंपराएं और आदतें भी जुड़ गई हैं, जिन्हें धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता है. जैसे जुआ खेलना, नशा करना, घर में गंदगी रखना और आपसी विवाद जैसी गतिविधियों से दीपावली की मूल भावना प्रभावित होती है. चतुर भुज राम मंदिर के महामंडलेश्वर नर्सिंग दास जी महाराज और ज्योतिषाचार्य पंडित अशोक शास्त्री ने दीपावली पर किए जाने वाले ऐसे कार्यों से बचने की सलाह दी है.

उत्सव के नाम पर जुआ और नशे से रहें दूर महामंडलेश्वर नर्सिंग दास जी महाराज ने कहा, "दीपावली आनंद और उत्सव का पर्व है. मां लक्ष्मी का संबंध आनंद, प्रसन्नता और वैभव से है. ऐसे में इस पर्व पर जुआ खेलना और नशा करने जैसी सामाजिक कुरीतियों से बचना चाहिए. त्योहार को गलत आदतों में उलझाने के बजाय परिवार और समाज के साथ खुशियां बांटने का माध्यम बनाना चाहिए."