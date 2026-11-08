जुआ नशा और फटे कपड़े! घर में लक्ष्मीजी का चाहते हैं वास तो दिवाली पर भूलकर भी न करें ये काम
दिवाली पूजन में इन नियमों का रखें विशेष ध्यान. ज्योतिषाचार्य और महामंडलेश्वर से जानें क्या करें और क्या न करें? राकेश श्रीवास की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 11:39 AM IST
धार: दीपावली के अवसर पर मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए घरों में विशेष तैयारियां की गई हैं. लेकिन त्योहार के नाम पर कुछ ऐसी परंपराएं और आदतें भी जुड़ गई हैं, जिन्हें धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता है. जैसे जुआ खेलना, नशा करना, घर में गंदगी रखना और आपसी विवाद जैसी गतिविधियों से दीपावली की मूल भावना प्रभावित होती है. चतुर भुज राम मंदिर के महामंडलेश्वर नर्सिंग दास जी महाराज और ज्योतिषाचार्य पंडित अशोक शास्त्री ने दीपावली पर किए जाने वाले ऐसे कार्यों से बचने की सलाह दी है.
उत्सव के नाम पर जुआ और नशे से रहें दूर
महामंडलेश्वर नर्सिंग दास जी महाराज ने कहा, "दीपावली आनंद और उत्सव का पर्व है. मां लक्ष्मी का संबंध आनंद, प्रसन्नता और वैभव से है. ऐसे में इस पर्व पर जुआ खेलना और नशा करने जैसी सामाजिक कुरीतियों से बचना चाहिए. त्योहार को गलत आदतों में उलझाने के बजाय परिवार और समाज के साथ खुशियां बांटने का माध्यम बनाना चाहिए."
दिखावे के फैशन से भी बचने की सलाह
महाराज ने युवाओं के पहनावे को लेकर भी अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि, ''आजकल युवाओं में फटे कपड़े पहनने का फैशन बढ़ रहा है. एक ओर लोग मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, वहीं दूसरी ओर फटे कपड़े पहनकर त्योहार मनाते हैं.'' उन्होंने इसे विरोधाभासी बताते हुए कहा कि, ''त्योहार पर कुरीतियों और भद्दे फैशन से बचना चाहिए तथा पहनावे में शालीनता रखनी चाहिए.''
घर में दरिद्रता को बढ़ावा देने वाली चीजें न रखें
महामंडलेश्वर ने आगे कहा कि, ''अगर घर में लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो दरिद्रता को बढ़ावा देने वाली चीजों को दूर रखना चाहिए. घर और आसपास का वातावरण स्वच्छ, व्यवस्थित और सकारात्मक होना जरूरी है.'' ज्योतिषाचार्य पंडित अशोक शास्त्री ने बताया, "दीपावली पर घर में गंदगी और अव्यवस्था नहीं रखनी चाहिए. मुख्य द्वार, पूजा स्थल और घर के आसपास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना हो. धार्मिक मान्यताओं में स्वच्छता को मां लक्ष्मी के आगमन से जोड़कर देखा जाता है."
अपशब्द और बड़ों के अपमान से बचे
उन्होंने आगे कहा कि, ''त्योहार के दिन परिवार में विवाद, अपशब्द और बड़ों का अपमान करने से बचना चाहिए. जरूरतमंदों को निराश करने के बजाय सामर्थ्य के अनुसार उनकी सहायता करनी चाहिए. लक्ष्मी पूजन के दौरान स्वच्छता और पूजा सामग्री की शुद्धता का ध्यान रखना भी जरूरी है. भगवान गणेश के साथ मां लक्ष्मी की पूजा की परंपरा निभाते हुए श्रद्धा और विधि-विधान से पूजन करना चाहिए.''
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मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की परंपरा
पंडित शास्त्री के अनुसार, ''दीपावली पर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की परंपरा है. इसे मां लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक माना जाता है. पूजा सामग्री को भी सम्मानपूर्वक रखना चाहिए और उसका अनादर नहीं करना चाहिए.''