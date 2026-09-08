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देश की आजादी के बाद पहली बार धार जिले में पहुंची ट्रेन तो देखने उमड़ी पब्लिक

आदिवासी अंचल धार जिले को मिली ट्रेन की सौगात. प्रतापनगर-वडोदरा और टांडा रोड के बीच मेमू ट्रेन शुरू. राकेश श्रीवास की रिपोर्ट.

Dhar train service start
धार जिले में पहली बार पहुंची ट्रेन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 7:30 PM IST

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धार : धार जिले के इतिहास में 8 सितंबर 2026 का दिन हमेशा के लिए दर्ज हो गया है. देश की आजादी के बाद पहली बार धार में यात्री ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा से वर्चुअल माध्यम से प्रतापनगर-वडोदरा और टांडा रोड के बीच नई MEMU यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके साथ ही छोटा उदयपुर-धार रेल परियोजना के जोबट-टांडा रोड नई रेल लाइन खंड का भी औपचारिक शुभारंभ हो गया.

18 साल पहले रेल परियोजना शुरू हुई थी

टांडा रोड स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में इस ऐतिहासिक पल का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे. ​छोटा उदयपुर-धार नई रेल लाइन परियोजना की आधारशिला 8 फरवरी 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने झाबुआ में रखी थी. लगभग 18 साल और 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद अब टांडा रोड से डेकाकुंड के बीच तैयार की गई करीब 16 किलोमीटर नई रेल लाइन के माध्यम से यह क्षेत्र पहली बार यात्री रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ सका है.

धार के टांडा रोड पर पहली बार पहुंची ट्रेन (ETV BHARAT)

ट्रेन शुरू होने से अब विकास की उम्मीद

12 कोच वाली यह MEMU ट्रेन प्रतापनगर-वडोदरा और टांडा रोड के बीच संचालित होगी. 157 किलोमीटर लंबी इस पूरी परियोजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासी एवं दूरदराज के इलाकों को आपस में जोड़ना है. इस नई रेल सेवा से धार और आसपास के आदिवासी अंचल के लोगों को गुजरात आने-जाने में सीधी सुविधा मिलेगी.

अब विद्यार्थियों, व्यापारियों, नौकरीपेशा लोगों और ग्रामीणों को लंबी दूरी के सफर के लिए पूरी तरह सड़क परिवहन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे क्षेत्र में व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और स्थानीय कृषि उत्पादों के परिवहन को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

अभी धार शहर को करना होगा इंतजार

इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बीच जिला मुख्यालय धार शहर को अभी ट्रेन का इंतजार करना होगा. टांडा रोड तक ट्रेन पहुंचने के बावजूद धार शहर अभी यहां से करीब 46 किलोमीटर दूर है और इस हिस्से पर निर्माण कार्य जारी है. दूसरी ओर, इंदौर-दाहोद रेल परियोजना के तहत धार-पीथमपुर रेल लाइन का ट्रायल पूरा हो चुका है, लेकिन नियमित यात्री सेवा शुरू होने की प्रक्रिया अभी बाकी है. कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर, प्रदेश के मंत्री नागर सिंह आदि मौजूद रहे. रेलवे के पीआरओ लोकेश कुमार ने नई ट्रेन के बारे में जानकारी दी.

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