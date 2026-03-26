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सालभर वेतन का इंतजार, धार में आर्थिक तंगी से टेंशन में आए सफाईकर्मी के पिता ने दम तोड़ा

धार की धर्मपुरी नगरपरिषद में वेतन नहीं मिलने से गुस्साए कर्मचारियों ने सफाई कर्मियों के पिता की डेडबॉडी रखकर किया प्रदर्शन.

dhar Sanitation Worker protest
धर्मपुरी नगरपरिषद में सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 3:27 PM IST

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Updated : March 26, 2026 at 3:40 PM IST

2 Min Read
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धार : धरमपुरी नगर परिषद में सालभर से वेतन नहीं मिलने के कारण एक सफाई कर्मचारी का परिवार बिखर गया. पीड़ित सफाईकर्मी ने आरोप लगाया "तंगहाली के कारण उसके पिता बेहद तनाव में थे. इसी कारण सदमे उनकी मौत हो गई." मौत से गुस्साए सफाई कर्मी के साथियों ने नगरपरिषद में डेडबॉडी रखकर हंगामा किया.

पिछले 11 माह से भटक रहा वेतन को

मृतक के बेटे आशिक ने आरोप लगाया "पिछले 11 माह से उसका वेतन नहीं मिला है. इस कारण उनके पिता टेंशन में थे." मृतक वाहिद हुसैन नगर परिषद के दैनिक वेतनभोगी सफाईकर्मी आशिक के पिता थे. आशिक ने आरोप लगाया "उसका एक चेक बाउंस होने के मामला कोर्ट में चल रहा है. उसने अपने पिता को बताया था कि वेतन नहीं मिलने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और कोर्ट में तारीख होने के कारण उसे सजा का भी डर है."

सालभर से वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी के पिता की मौत (ETV BHARAT)

बेटे की परेशानी सुन पिता की तबियत बिगड़ी

सफाई कर्मियों के अनुसार "बेटे की परेशानी सुनकर पिता वाहिद हुसैन काफी तनाव में आ गए और मंगलवार शाम अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद उनकी मौत हो गई." इससे आक्रोशित सफाईकर्मियों ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर शव रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और बकाया वेतन जल्द देने की मांग की. पीड़ित सफाई कर्मी आशिक ने बताया "वेतन के संबंध में नगर परिषद कार्यालय में उन्होंने आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने घर परिवार की परेशानी व पिता की तबियत के बारे में जानकारी दी थी. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई."

भोपाल से फंड आते ही मिलेगा वेतन

दैनिक वेतन सफाई कर्मियों का कहना है कि वे सभी लोग वेतन के लिए लगातार गुहार लगाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती. कई बार नगरीय प्रशासन विभाग को भी आवेदन भेजे हैं. लेकिन वेतन नहीं मिल रहा. इस मामले में धर्मपुरी नगरपरिषद के सीएमओ बलराम भूरे ने बताया "जैसे ही शासन से बजट आएगा. वैसे ही वेतन दिया जाएगा. वेतन भोपाल से आता है. वैसे जहां तक मुझे जानकारी है सफाईकर्मी के पिता की मौत हार्ट अटैक से हुई है."

Last Updated : March 26, 2026 at 3:40 PM IST

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