धार में भाजपा विधायक पर हमला, खेत के विवाद में पड़ोसियों ने पत्थर मारकर किया घायल
धार के धरमपुरी से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर के साथ मारपीट. पड़ोसियों ने पत्थर से हमला कर किया घायल. अस्पताल में चल रहा इलाज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 8:23 PM IST
धार: धरमपुरी से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर को उनके ही पड़ोसियों ने पत्थर मारकर घायल कर दिया. यह विवाद उस समय हुआ जब विधायक कालू सिंह ठाकुर अपने खेत देखने पहुंचे थे. इसी दौरान जमीन पर मालिकाना हक को लेकर उनके खेत से सटे दूसरे किसान से कहासुनी हो गई और इसके बाद विधायक के साथ जमकर मारपीट की गई और पत्थरों से हमला कर घायल कर दिया. घायल हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
भाजपा विधायक के साथ पहले हाथापाई फिर मारा पत्थर
धरमपुरी से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर सोमवार की दोपहर अपने खेत पर पहुंचे थे. उस वक्त उनके साथ उनका गनमैन कैलाश पवार और अन्य लोग भी साथ थे. लेकिन जब घटना घटित हुई उस दौरान उनके साथ गनमैन नहीं था. खेत में निरीक्षण के दौरान उनके पड़ोसी से जमीन पर मालिकाना हक को लेकर उनकी चर्चा चल रही थी. इसी बीच उनके खेत से सटे खेत के किसान प्रिंस, पिंटू गेंदाबाई और रंजू से उनकी कहासुनी होने लगी. इस दौरान विवाद इतना बड़ा कि बात हाथापाई पर आ गई.
बमुश्किल बचाई विधायक ने अपनी जान
खेत में विवाद इतना बढ़ा कि पड़ोसी किसान प्रिंस ने विधायक कालू सिंह पर पत्थर से हमला कर दिया जो उनके सिर में जा लगा और उनके सिर से खून बहने लगा. उसके बाद रंजू और गेंदाबाई ने भी विधायक के साथ मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान विधायक ने वहां से बचकर निकलने का प्रयास किया लेकिन वह मुश्किल से वहां से निकल पाए. घायल हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
- सिंगरौली में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता के घर में घुसकर मारपीट, समर्थकों ने थाने में किया हंगामा
- सिंगरौली में मामूली बात पर नेता ने युवक को पीटा, 4 दिन बाद हरकत में आई पुलिस
पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपियों की तलाश जारी
घटना के बाद विधायक कालू सिंह ने मामले की सूचना धर्मपुरी पुलिस को दी. पुलिस ने इस मामले में विधायक के खेत के पास रहने वाले पड़ोसी प्रिंस, पिंटू, गेंदा भाई और रंजू के खिलाफ धारा 296 ए 109 और 35 के तहत हमला और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है. फिलहाल आरोपियों की खोजबीन की जा रही है.
इस मामले में धामनोद थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे ने बताया कि "विधायक कालू सिंह की ओर से की गई शिकायत के बाद 3 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. विधायक का अस्पताल में इलाज चल रहा है."