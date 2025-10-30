ETV Bharat / state

धार में पिकअप पर पलटी क्रेन, दबे कई वाहन, 2 की मौत और कई घायल

धार में पिकअप के ऊपर गिरी क्रेन, कई लोग दबे, हादसे में 2 लोगों की मौत और चार घायल.

DHAR SAGAUR ACCIDENT
धार में पिकअप पर पलटी क्रेन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 7:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धार: धार के सागौर में बनाए जा रहे निर्माणाधीन ओवर ब्रिज के काम में इस कदर लापरवाही बरती गई कि, ओवरब्रिज का स्लैब चढ़ते हुए भारी भरकम क्रेन एक पिकअप वाहन पर पलट गई. इस घटना में पिकअप में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. इधर रेलवे के निर्माण में लापरवाही बरतने के चलते पुलिस ने दोषियों पर कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं.

क्रेन पलटने से मची अफरा-तफरी

सागौर में यह हादसा सुबह 9:30 बजे हुआ. जब रेलवे ब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान एक भारी-भरकम क्रेन मशीन अचानक पलट गई. जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. क्रेन इतनी बड़ी थी कि उसके पलटने से वहां से गुजर रहे कई लोग और वाहन इसकी चपेट में आ गए. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं. इस घटना में कई वाहनों के चकनाचूर होने की भी खबर है. आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग अब भी क्रेन के नीचे दबे हो सकते हैं.

धार में पिकअप पर पलटी क्रेन से हादसा (ETV Bharat)

पिकअप के ऊपर गिरी क्रेन, कई लोग दबे

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसा उस वक्त हुआ, जब ब्रिज के ऊपर स्लैब डलने का कार्य चल रहा था. क्रेन जहां खड़ी थी, वहां सर्विस रोड नहीं बनी थी, क्रेन पर भारी लोड होने के कारण क्रेन का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई. इस दौरान वहां से गुजर रही एक पिकअप के ऊपर क्रेन गिर गई. जिससे कई लोग दब गए.

हादसे में 2 की मौत, 4 घायल

पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के मुताबिक "घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है. पूरे मामले में निर्माण एजेंसी की लापरवा है. जिन्होंने सुरक्षा नियमों की अनदेखी की, लिहाजा दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी." धार के सीएमएचओ राकेश शिंदे ने बताया कि "घटना में कल्याण परमार 46 वर्ष और अभय पाटीदार 30 वर्ष की मौत हुई है. जिनके शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं. वहीं चार अन्य लोगों का इलाज किया जा रहा है."

TAGGED:

DHAR CRANE OVERTURNS ON PICKUP
DHAR 2 DIED AND MANY INJURED
DHAR ACCIDENT NEWS
DHAR CRANE ACCIDENT
DHAR SAGAUR ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बेटी की खुशी के लिए पिता ने कबाड़ से बना दी मिनी बाइक, देखने को दूर-दूर भागे आ रहे लोग

शाजापुर जिले में साउथ अफ्रीका की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़े 448 काले हिरण

4 साल से पेयजल सप्लाई का काम अधूरा, दूषित पानी से फैल रहा डायरिया, महिला की मौत

इंदौर में बनी शॉर्ट फिल्म 'द स्माइल आई वास वेटिंग फॉर' पर इंटरनेशनल अवार्ड की बारिश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.