नकली बाग प्रिंट का गरमाया मुद्दा, नड्डा को बाय पोस्ट भेजा जाएगा हाथ से बना स्टोल
धार के शिल्पकार हाथों से बना असली बाग प्रिंट स्टोल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को भेजेंगे. शिल्पकार मोहम्मद बिलाल खत्री ने की कार्रवाई की मांग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 5, 2026 at 8:59 PM IST
धार: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को शिल्पकार बाग का ओरिजनल स्टोल बाय पोस्ट सम्मान में भेजेंगे. नया स्टोल बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है. जीआई टैग प्राप्त बाग को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद इन शिल्पियों ने ये फैसला लिया है, जिसमें इन शिल्पियों का आरोप है कि बीते दिन धार पहुंचे बीजेपी नेता जेपी नड्डा समेत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और अन्य अतिथियों को धार में जो स्टोल पहनाए गए वे मशीन से निकले नकली बाग प्रिंट के थे.
बाग प्रिंट के अवॉर्ड प्राप्त शिल्पकार मोहम्मद बिलाल खत्री का कहना है "बीजेपी नेता जेपी नड्डा को जो नकली बाग प्रिंट का मशीन से बनाया स्टोल पहनाया गया वो जीआई टैग का भी उल्लंघन है. इस तरीके से तो हाथ की ठप्पा छपाई से बाग प्रिंट से तैयार करने वाले शिल्पियों पर संकट खड़ा हो जाएगा."
नड्डा को पोस्ट से भेजेंगे असली बाग प्रिंट स्टोल
धार में बाग प्रिंट के अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के शिल्पकार मोहम्मद बिलाल खत्री ने बताया, "इस कला को हम पारंपरिक तरीके से साधे हुए हैं. हाथों के ठप्पे से इसे बनाने वाले धार के हम सारे कलाकारों ने मिलकर ये तय किया है कि हाथों से बने असली बाग प्रिंट के स्टोल को हम केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को बाय पोस्ट भेजेंगे." खत्री ने कहा कि "जिस तरह से बीते 23 दिसंबर को हुए कार्यक्रम में बीजेपी नेता जेपी नड्डा समेत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और गणमान्य अतिथियों को जो स्टोल पहनाए गए थे. वे सारे के सारे मशीन से बने नकली बाग प्रिंट स्टोल थे."
ऐसे तो खत्म हो जाएगा असली बाघ प्रिंट
बाग प्रिंट के शिल्पकार राधेश्याम चौहान कहते हैं, "जिस बाग प्रिंट को जीआई टैग मिला हो. उसी क्षेत्र में हमारे मेहमान आएं और उन्हें नकली बाग प्रिंट के स्टोल ओढाए जाएं ये तो गलत है. अगर ऐसे ही नकली मशीन से बने प्रिंट फैशन में आ गए, तो जो बाघिन नदी के पानी से लेकर बाग के रंगने और उस पर फूल उतारने की जो पारंपरिक विधि है, वो तो खत्म ही हो जाएगी. हमारी पहचान है ये बाग तो मशीन से हमारी मेहनत को खत्म नहीं किया जा सकता."
नकली बाग प्रिंट बनाने वालों पर एक्शन हो
चौहान ने कहा, "हमारी तो ये डिमांड है जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए. फिर सरकारी आयोजन में ऐसा हो गया ये तो कला पर संकट खड़ा होने जैसा मामला है." उन्होंने कहा कि "हमारे बाग का जो शिल्पी समुदाय है, उनकी मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हैं और जो नकली उत्पाद के सप्लायर हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए."
धार के आदिवासी समूह से खरीदे गए थे स्टोल
धार के जिला पंचायत सीईओ अभिषेक चौधरी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि "जांच में ये पाया गया है कि बाग के आदिवासी समूह से ये स्टोल खरीदे गए थे." पूरा मामला 23 दिसंबर का है. जब केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा धार जिले में पहुंचे थे. यहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था. इस आयोजन में सम्मान पूर्वक उन्हें धार के बाग प्रिंट स्टोल ओढाए गये थे. बाग प्रिंट को जीआई टैग मिला हुआ है. बाद में धार के शिल्पकारों का ये आरोप सामने आया कि जो स्टोल जेपी नड्डा समेत बाकी अतिथियों को ओढाए गए थे, वे मशीन से बने थे. हाथों से बना हुआ असली बाग प्रिंट नहीं था."