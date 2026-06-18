धार में दूषित पानी की सप्लाई, नगर पालिका CMO के चेंबर में घुस गंदा पानी पीने की दी चुनौती
धार में दूषित पानी की सप्लाई को लेकर लोगों ने किया नगर पालिका का घेराव, मेन गेट पर फोड़े मटके. पानी की बौछारें भी बेअसर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 8:04 PM IST
धार: शहर में जल संकट और दूषित पानी की सप्लाई को लेकर गुरुवार को जनता का गुस्सा फूट पड़ा. दूषित और अनियमित जल सप्लाई से आक्रोशित आम जनता और कांग्रेस पार्षदों ने नगर पालिका कार्यालय का घेराव कर जमकर हंगामा किया. प्रदर्शनकारी अपने साथ नलों से आ रहे गंदे पानी से भरी बोतलें और मिट्टी की मटकियां लेकर पहुंचे थे. नगर पालिक सीएमओ के चेंबर में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की.
पिछले काफी समय से पूरा शहर पानी की विकराल समस्या से जूझ रहा है. आलम यह है कि शहर के कई इलाकों में 10 से 12 दिनों में सिर्फ 1 बार पानी की सप्लाई हो रही है, और जो पानी आ भी रहा है, वह पूरी तरह मटमैला और पीने लायक नहीं है.
फायर ब्रिगेड की बौछारें भी रहीं बेअसर
हंगामे को बढ़ता देख और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नगर पालिका प्रशासन द्वारा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मोर्चे पर लगाया गया. प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के लिए उन पर फायर ब्रिगेड से पानी की तेज बौछारें भी फेंकी गईं, लेकिन जनता के भारी आक्रोश के आगे यह पैंतरा पूरी तरह बेअसर साबित हुआ. पानी की बौछारों के बीच भी लोग डटे रहे और विरोध जताते हुए आगे बढ़ते रहे.
नगर पालिका कार्यालय के गेट पर फोड़ी मटकियां
आक्रोश इस कदर था कि प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका के मुख्य गेट पर ही मटकियां फोड़ दीं और गंदे पानी की बोतलें फेंककर अपना विरोध दर्ज कराया. इसके बाद भीड़ सीधे मुख्य नगर पालिका अधिकारी के केबिन में जा घुसी. वहां मौजूद अधिकारियों को नलों से आ रहा दूषित पानी दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों ने उन्हें वही गंदा पानी पीने की चुनौती दे डाली.
पुलिस ने संभाला मोर्चा, सीएमओ ने दर्ज कराई शिकायत
केबिन के भीतर बढ़ते हंगामे और तीखी बहस को देखते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर मामले को शांत कराया. हालांकि, इस घटनाक्रम के बाद नगर पालिका सीएमओ विश्वजीत सिंह ने कोतवाली थाने में एक लिखित आवेदन देकर शासकीय परिसर में तोड़फोड़ और हंगामा करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
गंदे पानी के सप्लाई के आरोपों को किया खारिज
नगर पालिका सीएमओ विश्वजीत सिंह ने शहर में गंदे पानी की सप्लाई के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, "शहर में कहीं भी दूषित पानी नहीं सप्लाई किया जा रहा है. कुछ दिन पहले कुछ चुनिंदा वार्डों से ऐसी शिकायतें जरूर आई थीं, जिन्हें तकनीकी सुधार कर पूरी तरह ठीक कर दिया गया है."
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'स्थिति नहीं सुधरी तो होगा और उग्र आंदोलन'
कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्षदों का आरोप है कि नगर पालिका में जमकर भ्रष्टाचार पनप रहा है. कांग्रेस नेता रोहित कामदार ने कहा, "अधिकारी जनता की समस्याओं के प्रति लापरवाह हैं. 10-12 दिनों में पानी देकर जनता को तरसाया जा रहा है. पूरा शहर गंदगी और मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है. यदि जल्द ही साफ पानी की नियमित सप्लाई शुरू नहीं हुई, तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा."