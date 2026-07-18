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धार में नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम लागू होते ही शुरू हुआ 10 रुपये का बिजनेस मॉडल

धार में पेट्रोल पंप पर तेल भराने के लिए 10 रुपये में किराये पर हेलमेट. दोपहिया सवार जान की कीमत नहीं समझ रहे.

Dhar No Helmet No Petrol
धार में पेट्रोल पंपों पर 10 रुपये किराये पर हेलमेट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 12:49 PM IST

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धार : धार कलेक्टर ने सड़क हादसों में शिकार हो रहे दोपहिया वाहन चालकों की जान बचाने के लिए नया आदेश जारी किया. आदेश के तहत किसी भी दोपहिया सवार को बगैर हेलमेट के पेट्रोल पंप पर इंधन नहीं मिलेगा. अगर किसी पेट्रेल पंप संचालक ने नियम का उल्लंघन किया तो कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. लेकिन लोगों ने कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ाना भी शुरू कर दिया.

पेट्रोल पंप के बाहर 10 रुपये में हेलमेट

कलेक्टर ने 'नो हेलमेट-नो पेट्रोल' का नियम क्या लागू किया तो कुछ लोगों ने पेट्रोल पंप के बाहर हेलमेट किराये देने का धंधा शुरू कर दिया. ये मुनाफेदार बिजनेस मॉडल इतना सफल हो रहा है कि कई लोग इस बिजनेस में उतर गए हैं. कुछ लोग 10 रुपये में हेलमेट किराए से देने के लिए पेट्रोल पम्प के बाहर खड़े हैं. उनके पास कई हेलमेट हैं. पेट्रोल भराने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं. इसका बाकायदा 10 रुपये किराया मिल जाता है. पेट्रोल भराने के बाद दोपहिया सवार हेलमेट वापस कर देता है.

पेट्रोल पंप के बाहर किराये पर मिलने लगे हेलमेट (ETV BHARAT)

दोपहिया सवार नहीं लगाना चाहते हेलमेट

मोहन टॉकीज के पास मोदी पेट्रोल पंप और मांडू रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर यह नजारा दिनभर देखा जा सकता है. कुछ ही मिनटों के भीतर एक ही हेलमेट न जाने कितने लोगों के सिर की शोभा बढ़ा चुका होता है. जिस नियम का मकसद लोगों की जान बचाना है, हेलमेट पहनने की आदत डालना है, वह अब महज 10 रुपये के जुगाड़ में सिमट कर रह गया है.

​कलेक्टर का आदेश सफल तो कहा जा सकता है, क्योंकि बिना हेलमेट किसी को पेट्रोल नहीं मिल रहा, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि सड़क सुरक्षा को पीछे छोड़कर कमाई का यह नया जरिया धड़ल्ले से फलफूल रहा है. बहुत कम दोपहिया सवार ऐसे मिलेंगे, जो हमेशा हेलमेट लगाते हैं.

Dhar No Helmet No Petrol
पेट्रोल पंप के बाहर किराये के हेलमेट (ETV BHARAT)

पेट्रोल पंप संचालकों ने हाथ खड़े किए

पेट्रोल पंप संचालक अजय मोदी का कहना है "हमारी जिम्मेदारी केवल पेट्रोल पंप परिसर तक सीमित है. हमें बिना हेलमेट के किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल नहीं देने के निर्देश हैं. हम उसी का पालन कर रहे हैं. कोई व्यक्ति हेलमेट कहां से लाकर पहन रहा है, इसकी जानकारी हमें नहीं होती. यदि पेट्रोल पंप के बाहर कोई 10 रुपये किराए पर हेलमेट उपलब्ध करा रहा है, तो यह गलत है."

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