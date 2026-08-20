बारिश आते ही पीथमपुर की फैक्ट्रियों का जहर चंबल नदी में, पक्षी भी नहीं पीते पानी
चंबल नदी अब नाले से भी बदतर. जैसे ही बारिश आती है तो पीथमपुर की फैक्ट्रियां जहर घोल देती हैं. राकेश श्रीवास की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 3:49 PM IST
धार : धार और इंदौर जिले की सीमा से गुजरने वाली चंबल नदी इन दिनों अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है. जानापाव से निकलने वाली और मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में करीब 960 किलोमीटर का सफर तय करने वाली ये नदी जहरीले केमिकल का शिकार हो चुकी है. नदी के इस हाल की मुख्य जिम्मेदार औधोगिक क्षेत्र पीथमपुर कुछ कंपनियां हैं.
पीथमपुर की कंपनियां बारिश के मौसम का इंतजार करती हैं. जैसे ही मानसून शुरू होता है और सूखी नदी में पानी आता है तो ये फैक्ट्रियां नाले के जरिए अपना विषैला व प्रदूषित केमिकल युक्त पानी नदी में छोड़ देती हैं. इस जहरीले पानी के कारण पूरी चंबल नदी का पानी काला हो चुका है.
पशु-पक्षी भी चंबल का पानी नहीं पीते
चंबल में हुए अंधाधुंध प्रदूषण से जलीय जीवन तबाह हो गया है. नदी का पानी इतना जहरीला हो चुका है कि पशु-पक्षी भी इसे पीने से कतराते हैं. नदी के तटवर्ती गांवों के कुएं, हैंडपंप और अन्य पेयजल स्रोत पूरी तरह से दूषित हो चुके हैं. ये लगातार तीसरा साल है जब शुरुआती बारिश में नदी इस कदर प्रदूषित हुई है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही फैक्ट्री मालिकों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि आज तक इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.
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किसानों की फसलें तबाह
फैक्ट्रियों से निकले रसायनों के कारण देपालपुर के सगडोद, अचाना और मुंडाना गांवों से गुजरने वाली अंग्रेड नदी और चंबल नदी का पानी काला-नीला पड़ गया है. पानी में ऑक्सीजन की कमी से मछलियां मर गईं. किसानों की फसलें भी तबाह हो चुकी हैं. दूषित और ओवरफ्लो पानी के खेतों में भरने से आसपास के सैकड़ों बीघा क्षेत्र में लगी सोयाबीन की फसलें चौपट हो गई.
चंबल नदी की बदहाली को धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना भी स्वीकार करते हैं. कलेक्टर का कहना है "ये मामला गंभीर है. अति शीघ्र जांच दल गठित कर मामले की निष्पक्ष जांच कराकर उचित कदम उठाए जाएंगे."