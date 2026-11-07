कहीं अंधा न कर दे कार्बाइड गन के धमाके का शौक, धार पुलिस ने चेताया-बेचते या चलाते मिले तो जेल
कार्बाइड गन के इस्तेमाल को लेकर पुलिस और प्रशासन सख्त. धार पुलिस ने जारी की गाइडलाइन. बेचना और चलाना प्रतिबंधित. राकेश श्रीवास की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 4:09 PM IST
धार: दीपावली पर्व पर आतिशबाजी करें लेकिन सावधानीपूर्वक. तेज आवाज के लिए इस्तेमाल होने वाली कार्बाइड गन का इस्तेमाल तो भूलकर भी न करें. कार्बाइड गन बेचना और चलाना धार जिले में प्रतिबंधित है. कार्बाइड गन से हाथ, चेहरे और आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है. धमाके की तेज आवाज से कानों की सुनने की क्षमता भी खत्म हो सकती है. कार्बाइड गन को लेकर पुलिस ने भी गाइडलाइन जारी की है.
घातक है कैल्शियम कार्बाइड
नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शोरभ बोरासी के अनुसार " कार्बाइड गन में कैल्शियम कार्बाइड नामक केमिकल होता है, जो पानी के सम्पर्क में आने से तेज धमाका करता है. जो आंखों और कानों गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. इसका इस्तेमाल भूलकर भी न करें. अगर इससे चोट लगती है तो तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचना चाहिए. आंख में चोट लगने पर उसे रगड़ना या दबाव नहीं डालना चाहिए. कान में चोट या अचानक सुनाई कम देने पर भी विशेषज्ञ से तुरंत जांच करानी चाहिए. हाथ या चेहरे पर गंभीर चोट होने पर घरेलू उपचार में समय गंवाने के बजाय चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है."
चोट लगने के बाद तुरंत अस्पताल पहुंचें
डॉक्टर्स का कहना है कि कार्बाइड गन की चोट की गंभीरता का आकलन डॉक्टर से ही करवाना चाहिए. सबसे प्रभावी तरीका तो यही है कि इसका इस्तेमाल ही न करें. बच्चों को ऐसे उपकरणों से दूर रखें. इनके प्रदर्शन या प्रयोग को प्रोत्साहित न करें और आसपास किसी को इसका इस्तेमाल करते देखें तो सुरक्षित दूरी बनाए रखें. तेज आवाज वाले खतरनाक उपकरणों के बजाय सुरक्षित तरीके से दीपावली मनाने के लिए परिवार और बच्चों को जागरूक करना जरूरी है.
- मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन से 300 बच्चों की आंखें हुई खराब, खरीदी-बिक्री पर बैन, कई गिरफ्तार
- दिवाली पर नहीं बरसेंगे आग के गोले, बड़वानी में हिंगोट बैन, ड्रोन से निगरानी, डंडे लेकर खड़ी पुलिस
बच्चों को गाइड करें अभिभावक
शहरवासियों का कहना है कि कार्बाइड गन की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर स्थानीय स्तर पर निगरानी जरूरी है. पुलिस और प्रशासन को ऐसे उपकरणों के इस्तेमाल की शिकायतों पर कार्रवाई करनी चाहिए. साथ ही स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाकर बच्चों और युवाओं को इसके खतरों की जानकारी देना भी जरूरी है. एडिशनल एसपी विजय डावर का कहना है "कार्बाइड गन बेचना और चलाना प्रतिबंधत है. ये गन बहुत खरनाक है. अगर कोई बेचता या चलाता दिखे तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें. खासकर अभिभावकों को बहुत सचेत रहने की जरूरत है."