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कहीं अंधा न कर दे कार्बाइड गन के धमाके का शौक, धार पुलिस ने चेताया-बेचते या चलाते मिले तो जेल

अंधा न कर दे कार्बाइड गन के धमाके का शौक ( ETV BHARAT )

धार: दीपावली पर्व पर आतिशबाजी करें लेकिन सावधानीपूर्वक. तेज आवाज के लिए इस्तेमाल होने वाली कार्बाइड गन का इस्तेमाल तो भूलकर भी न करें. कार्बाइड गन बेचना और चलाना धार जिले में प्रतिबंधित है. कार्बाइड गन से हाथ, चेहरे और आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है. धमाके की तेज आवाज से कानों की सुनने की क्षमता भी खत्म हो सकती है. कार्बाइड गन को लेकर पुलिस ने भी गाइडलाइन जारी की है.

घातक है कैल्शियम कार्बाइड