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धार में बहनों का बस सफर हुआ सुहाना, रक्षाबंधन पर RTO ने कर दिया तगड़ा जुगाड़

धार: रक्षाबंधन पर बहनों के लिए मध्य प्रदेश समेत देश भर में राज्य सरकारों ने तमाम फ्री सुविधाएं दी हैं. मोहन यादव सरकार ने बहनों को रक्षाबंधन के शगुन के रूप में 250 रुपये उनके खातों में डाले हैं. वहीं, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रक्षा बंधन पर बहनों को फ्री बस का डबल तोहफा दिया है. इसके तहत 27 अगस्त की सुबह से 28 अगस्त की रात तक सरकारी बसों में महिलाएं फ्री सफर कर सकेंगी. यह सुविधा सभी महिलाओं के लिए रहेगी और वो अपने एक सहयोगी को भी फ्री में साथ ले जा सकेंगी. इसके अलावा 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं को अब जीवनभर यूपी में सरकारी बसों में किराया नहीं देना होगा. इस योजना से लगभग 80-90 लाख महिलाओं को मिलेगा.

धार में महिलाओं को बस के किराये में 50 प्रतिशत की छूट

इस बीच मध्य प्रदेश के धार में भी बहनों को एक अनोखे तरीके से बस के सफर में 50 प्रतिशत किराये में रियायत दी गई है. दरअसल, आदिवासी बाहुल्य धार जिले में यात्री बसों में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने और रक्षाबंधन के त्योहार पर यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने बस ऑपरेटरों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाया.

धार में महिलाओं को बस के किराये में 50 प्रतिशत की छूट (ETV Bharat)

धार के ​अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हृदयेश यादव ने बताया कि "जिले में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने और सड़क सुरक्षा को अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ऐसे विशेष चेकिंग अभियान समय-समय पर निरंतर चलाए जाते रहते हैं. नियम तोड़ने वाले बस संचालकों के खिलाफ इस प्रकार की सख्त दंडात्मक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. अनोखे चालान के रूप में रक्षाबंधन पर बहनों का बस में आधा किराया करवाकर मदद की गई है."