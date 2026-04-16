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बोमा से धार में नीलगायों को मिला नया जीवन, वन्यजीवों का संरक्षण बिना दर्द के शिकार

धार में नीलगायों का बोमा पद्धति से संरक्षण, सभी को गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा गया.

DHAR BOMA METHOD NILGAI RESCUED
धार में नीलगायों का बोमा पद्धति से रेस्क्यू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 8:02 PM IST

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धार: बढ़ती नीलगायों की संख्या को रोकने के लिए धार में उनकी शिफ्टिंग का सफलतापूर्वक ऑपरेशन चलाया गया. किसानों और ग्रामीणों की चिंता के बाद अब इंडस्ट्री एरिया पीथमपुर के (NATRAX ) के हाई स्पीड ऑटो टेस्टिंग ट्रेक पर जहां कार 200+ की रफ्तार से दौड़ती है, वहां अचानक नीलगायों का झुंड दुर्घटना की संभावना बढ़ा रही थी. क्षेत्र में नीलगायों की अधिक संख्या चिंता का विषय बनी हुई थी. जिसे लेकर ऑपरेशन बोमा चलाया गया. इसमें बिना दर्द के शिकार करने की पद्धति अपनाई गई.

अफ्रीकन बोमा पद्धति बिना दर्द के शिकार

वन मंडल अधिकारी विजयानंथम टी. आर ने बताया कि "नीलगायों को सुरक्षित रेस्क्यू करने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा गया है. इस अभियान में अफ्रीकन बोमा पद्धति का उपयोग किया गया है. इस तकनीक से वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाएं बिना रेस्क्यू ऑपरेशन की विस्तृत कार्ययोजना 13 अप्रैल को बनाई गई थी. इसके अंतर्गत नीलगायों को बिना किसी शारीरिक हानि पहुंचाए, पकड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध 'बोमा तकनीक' (Enclosure Technique) का चयन किया गया. इस तकनीक से जिले में पहली बार वन्यजीवों की सुरक्षित शिफ्टिंग की गई.

धार में नीलगायों का बोमा पद्धति से संरक्षण (ETV Bharat)

गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा

वन विभाग की यह पहल न केवल मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-Wildlife Conflict) को कम करने में सहायक सिद्ध होगी, बल्कि नेट्रेक्स जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में वन्यजीवों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी. विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन आगामी दिनों में भी लगातार जारी रहेगा. अभियान के पहले दिन (14 अप्रैल) को 10 नीलगाय और दूसरे दिन (15 अप्रैल) को 15 नीलगाय, इस प्रकार कुल 25 नीलगायों को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया है.

इस जटिल ऑपरेशन में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व और वन मंडल राजगढ़ के विशेषज्ञों सहित रालामंडल अभयारण्य के रेस्क्यू दल ने सहभागिता की.

क्या है बोमा पद्धति

बोमा पद्धति के जरिए जानवरों को हेलिकॉप्टरों के माध्यम से हांका जाता है. इसके लिए एक बड़े क्षेत्र में परदे की दीवार बनाई जाती है. जिसके घेरे में यह जानवर रहेंगे और इन जानवरों को हांक कर ट्रकों तक ले जाया जाएगा. ट्रकों के माध्यम से इन्हें बाहर भेजा जाता है. यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है.

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