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नीले फल के 800 पौधों ने धार के किसान की भर दी झोली, ब्लूबेरी की जीरो चिल वैरायटी ने बदली किस्मत

धार में ब्लूबेरी की खेती से किसान कमा रहा लाखों रुपए ( ETV Bharat GFX )

धार जिले के तिलगारा के किसान लखन रामलाल पाटीदार बताते हैं, "आमतौर पर वे अब तक पॉलीहाउस में फूलों और सब्जियों की खेती करते आए हैं लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने इंटरनेट पर ब्लूबेरी की खेती के बारे में देखा. आमतौर पर समझा जाता था कि ब्लूबेरी ठंडे क्षेत्रों में ही उगाई जा सकती है लेकिन जानकारी मिली कि ब्लूबेरी की भी कई वैरायटी हैं.

धार: खेती से मुनाफा कमाने के लिए प्रदेश के कई किसान लगातार नए-नए प्रयोग कर रहे हैं. मध्य प्रदेश के धार जिले के एक किसान ने ब्लूबेरी की खेती का रास्ता अपनाया है और शुरूआती खेती में मुनाफे को देखकर अब उन्होंने बड़े स्तर पर इसकी खेती की तैयारी शुरू की है. उनके द्वारा लगाए गए 800 पौधे ही रुपयों से उनकी जेब भर रहे हैं. ब्लूबेरी की फसल से उन्हें इस साल 4 लाख रुपए के रिटर्न की उम्मीद जागी है. उधर इस फसल के बेहतर उत्पादन को देखते हुए उद्यानिकी विभाग द्वारा धार के आधा दर्जन गांवों में 20 एकड़ में इसकी खेती की तैयारी की जा रही है.

इसमें से एक जीरो चिल वैरायटी के बारे में पता चला, जो 45 डिग्री तक के तापमान को सहन कर सकती है और भीषण गर्मी में भी फल लेती है. इसके बाद मैंने ब्लूबेरी के पौधों के बारे में जानकारी ली. उद्यानिकी विभाग की मदद से उन्होंने पिछले साल अगस्त माह में हिमाचल और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से 800 पौधे बुलाए थे. पॉली बैग सहित एक पौधे की कीमत 900 रुपए आई."

'15 साल तक देंगे फल'

किसान लखन पाटीदार बताते हैं, "इस पौधे की खासियत यह है कि एक बार लगाने पर यह 15 साल तक फसल देते हैं. 800 पौधे खेत में 5000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में लगाए गए हैं. इस बार पौधों ने फल देना भी शुरू कर दिए हैं. शुरूआत में एक पौधे से 500 ग्राम फल प्राप्त हो रहे हैं. अगले साल से हर पौधे से डेढ़ किलो तक ब्लूबेरी प्राप्त होगी. ब्लूबेरी को इंदौर, भोपाल और जयपुर तक भेज रहे हैं. एक किलो ब्लूबेरी का बाजार मूल्य 1000 से 1500 रुपए किलो तक मिल रहा है. उम्मीद है इस साल करीबन 4 लाख रुपए तक का रिटर्न मिल जाएगा. अभी तक करीबन 200 किलो फल बेच चुके हैं."

800 पौधे 15 साल तक देंगे फल (ETV Bharat)

'सिर्फ पीएच लेवल का रखना होता है ध्यान'

किसान लखन पाटीदार बताते हैं, "ब्लूबेरी में कई वैरायटी आती हैं लेकिन उन्होंने इसकी जीरो चिल वैरायटी लगाई है, जो 45 डिग्री तक का तापमान आसानी से सहन कर लेती है. इस फसल में मिट्टी का पीएच लेवल का खासतौर से ध्यान रखना होता है. इसकी मिट्टी का पीएच का लेवल 4.5 से 5.5 से बीच ही होना चाहिए.

800 पौधे हर रोज भर रहे नोटों से जेब (ETV Bharat)

इससे अधिक होने पर पौधों में आयरन की कमी होती है और इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और यदि पीएच लेवल 4.5 से कम होता है तो इसकी जड़ों को नुकसान पहुंचता है. इसके लिए पीएच मीटर से मिट्टी की जांच करना जरूरी होती है. फसल के बेहतर रिटर्न को देखते हुए जल्द ही इसके और भी पौधे बुलाने की तैयारी की जा रही है."

धार का किसान कर रहा ब्लूबेरी की खेती (ETV Bharat)

'20 एकड़ में तैयार होगा ब्लूबेरी का फॉर्म'

धार जिले के उद्यानिकी अधिकारी नीरज सांवलिया कहते हैं, "तिलगारा गांव के लखन और उनके साथी वासुदेव पाटीदार ने इसकी खेती की शुरूआत की है. रिजल्ट बेहतर आए हैं, इस क्षेत्र में ब्लूबेरी का क्लस्टर तैयार किया जा रहा है. किसानों को लगातार इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है. जल्द ही यहां 20 एकड़ क्षेत्र में ब्लूबेरी की खेती कराई जाएगी. इसको लेकर किसान भी उत्साहित हैं.