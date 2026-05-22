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धार भोजशाला में 721 बरस बाद शुक्रवार को महाआरती, क्या है वाग्देवी महापूजा ज्ञान सिद्दी योग

इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार भोजशाला में सात शताब्दी बाद होगी वाग्देवी महाआरती. भोज उत्सव समिति का दावा 721 साल बाद हो रही यह आरती.

Dhar Bhojshala Temple Friday Maha aarti
721 साल बाद भोजशाला में शुक्रवार को महाआरती (Source: Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 7:54 AM IST

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Updated : May 22, 2026 at 8:24 AM IST

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धार: 15 मई को इंदौर हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद भोजशाला में हिंदू संगठन शुक्रवार 22 मई को महा आरती कर रहे हैं. ऐसे में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है. साथ ही पूरे शहर में अतिरिक्त पिकेट पॉइंट बनाए गए हैं. सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है. नागरिकों में सुरक्षा का भाव जगाने और असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देने के उद्देश्य से पुलिस ने गुरुवार को शहर के मुख्य मार्गों से एक विशाल शांति मार्च (फ्लैग मार्च) निकाला. इस मार्च के दौरान पुलिस के जवान हाथों में तिरंगा थामे देश प्रेम और सौहार्द का संदेश देते दिखे.

721 साल बाद भोजशाला में शुक्रवार को महाआरती

भोज उत्सव समिति के संरक्षक अशोक जैन ने कहा है कि "इंदौर हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले बाद शुक्रवार को भोजशाला में हिन्दू समाज द्वारा दोपहर के समय जुलूस निकालकर महाआरती की जायेगी. समिति का दावा है कि 721 साल बाद यह शुक्रवार आया है और यह हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है. पूरा हिंदू समाज भोजशाला में पूजा करेगा." ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अदालत के आदेशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है.

भोजशाला में क्या होता था पहले?

15 मई 2026 को इंदौर हाईकोर्ट के आदेश से पहले ASI के साल 2003 के आदेश को माना जाता था. इसके मुताबिक हर मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज के लोग भोजशाला में पूजा करते थे. जबकि हर शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ते थे. उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, जब बसंत पंचमी एक ही दिन पड़ जाती थी. अब 721 साल बाद 22 मई को शुक्रवार आया है, जब हिंदू समाज पूजा करेगा.

क्यों होती है वाग्देवी महाआरती, क्या है पौराणिक महत्व

भोजशाला में वाणी की देवी यानी वाग्देवी की महाआरती खास नक्षत्र और योग में किया जाता है. मध्य भारते के ज्योतिषी आचार्य शिव मल्होत्रा इसके पौराणिक महत्व को बताते हैं "आज के दिन देवी साधना से ज्ञान, संगीत और बुद्दि प्राप्ती का आशिर्वाद मिलता है. प्रचीन काल में इसे मंत्र यंत्र साधना से जोड़ा जाता था. इसके जरिए संतान के भविष्य और ज्ञानार्जन से जोड़ा जाता था." महाआरती के जरिए लोग देवी को खुश कर उनसे अंधकार और अज्ञानता दूर करने की प्रार्थना करते थे. इसके पीछे मूल कारण था समाज में शिक्षा और संतान को नैतिकता से जोड़ना. माना जाता है कि राजा भोज के समय वाग्देवी मंदिर में इस दिन खास साधना होती थी.

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पूरे शहर में 1500 से ज्यादा जवानों की तैनाती

धार में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाये रखने के लिए पूरे शहर में लगभग 1500 जवानों के सशस्त्र बल को तैनात किया गया है. इस बल में स्थानीय पुलिस के साथ-साथ रैपिड एक्शन फोर्स की दो विशेष कंपनियां और अन्य सशस्त्र पुलिस बलों की टुकड़ियां शामिल हैं. शहर के सभी प्रमुख चौराहों, संवेदनशील स्थानों और विशेष रूप से मुस्लिम क्षेत्रों में अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है. इन इलाकों में सुरक्षा बल लगातार गश्ती कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को तुरंत रोका जा सके.

15 मई को इंदौर हाईकोर्ट ने सुनाया था फैसला

15 मई को इंदौर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर को देवी वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर करार दिया था. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि भोजशाला एक संरक्षित स्मारक (Protected Monument) है और इसे वाग्देवी का मंदिर माना जाएगा. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाली संरचनाओं का संरक्षण करे.

भोजशाला में मंगलवार को भी धूमधाम से हुई थी पूजा

मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोजशाला पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया था और यज्ञ कुंड में आहुतियां दीं. दर्शन के पश्चात श्रद्धालुओं ने परिसर के बाहर जमकर आतिशबाजी भी की. हिंदू संगठनों ने इसे 'विजय उत्सव' के रूप में मनाया था.

Last Updated : May 22, 2026 at 8:24 AM IST

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