धार भोजशाला पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका
धार की भोजशाला को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरस्वती मंदिर बताया. इस फैसले के खिलाफ शीर्ष कोर्ट में दायर याचिका पर जल्द होगी सुनवाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 2:09 PM IST
इंदौर: धार भोजशाला मामले को लेकर इंदौर हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द सुनवाई कर सकता है. मुस्लिम पक्ष ने भोजशाला पर सुनाए गए फैसले में कई तरह की खामियां बताई हैं. इन तर्कों के साथ याचिका दायर की गई है.
मुस्लिम पक्ष के वकील ने क्या बताया
हाल ही में इंदौर हाई कोर्ट ने भोजशाला को लेकर अहम फैसला सुनाया है, जिसमें पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को दिया है. साथ ही जमीन एएसआई के सुपुर्द की है. मुस्लिम पक्ष को मध्य प्रदेश सरकार के पास आवेदन लगाकर दूसरी जगह जमीन लेने के बारे में आदेश जारी किया है. इस फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है. मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट अरशद वारसी ने बताया "हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है."
फैसले में कई खामियों का जिक्र
एडवोकेट अरशद वारसी ने बताया "याचिका में कहा गया है कि इंदौर हाई कोर्ट का फैसला तथ्यात्मक रूप से गलत है. उसमें काफी खामियां हैं. यह सिविल सूट पेंडिंग था लेकिन उसके बाद भी फैसला सुना दिया गया. तमाम तरह के तर्कों को लेकर ही हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. हाई कोर्ट ने जिन आधारों के आधार पर फैसला दिया है, उन सभी का अध्ययन करने के बाद ही याचिका लगाई है."
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दावा- एएसआई पहले मस्जिद बता चुकी है
एडवोकेट अरशद वारसी ने कहा "ऑर्किलॉजिकल सर्व ऑफ इंडिया (ASI) 1904 का कानून था, उसके आधार पर वहां मस्जिद बताई गई थी. 1952 में भी ऑर्किलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया ने मस्जिद बताया. उसी को लेकर हमने चुनौती दी है." मुस्लिम पक्ष ने फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया किया तो वहीं दूसरी ओर हिंदू पक्ष पहले ही केविएट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर कर चुका.