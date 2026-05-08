इंदौर हाई कोर्ट में भोजशाला पर बहस, हिंदू-मुस्लिम की तरह जैन समाज को भी मिले पूजा का अधिकार
धार भोजशाला विवाद पर इंदौर हाई कोर्ट में नियमिति सुनवाई के दौरान गुरुवार को जैन समाज की ओर से अधिववक्ता ने अपना पक्ष रखा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 1:40 PM IST
इंदौर: धार भोजशाला किसकी? इसको लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में नियमित सुनवाई चल रही है. इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने लगातार अपने पक्ष रखे. गुरुवार को हुई सुनवाई में जैन समाज की ओर अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा. जैन समाज की ओर से मांग की गई कि उन्हें भी भोजशाला में हिंदू और मुस्लिम की तरह पूजा करने की अनुमति दी जाए.
एएसआई की 1842 की रिपोर्ट का हवाला
धार भोजशाला विवाद को लेकर हाई कोर्ट में अलग-अलग पक्षकारों द्वारा अपने तर्क रखे जा रहे हैं. इसी कड़ी में जैन समाज की याचिका पर भी अधिवक्ता द्वारा तमाम तरह के तर्क प्रस्तुत किए गए. अधिवक्ता दिनेश प्रसाद राजवर ने जैन समाज का पक्ष रखा. कोर्ट को बताया गया "एएसआई की 1842 की एक रिपोर्ट के अनुसार जहां मस्जिद बनी है, वहां पहले जैन मंदिर था. जैन मंदिर के ढांचे को तोड़कर की मस्जिद बनाई गई."
तीर्थकरों की मूर्तियां संरक्षित करने की मांग
जैन समाज के अधिवक्ता दिनेश प्रसाद राजवर ने कोर्ट को बताया "माउंट आबू के जैन मंदिर के जैसा स्ट्रक्चर भोजशाला का है. जैन मंदिर को तोड़कर वहां पर दूसरा स्ट्रक्चर बनाया गया है. वहां पर जैन मंदिर का अस्तित्व है. वहां पर हमारे तीर्थकरो की मूर्तियां मिली थीं, उनका संरक्षण कर यहां पर सुरक्षित किया जाए. वह नेशनल प्रॉपर्टी है और ये जैन समाज के इतिहास की बात है."
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जैन समाज को भी प्रार्थना करने का अधिकार
अधिवक्ता दिनेश प्रसाद राजवर का कहना है "हमने कोर्ट से मांग की है कि जिस तरह से मुस्लिम और हिंदू समाज को यहां पूजा करने दी दी जा रही है, वैसे ही जैन समाज को प्रार्थना करने की अनुमति दी जाए. ब्रिटिश म्यूजियम में हमारे माता की मूर्ति रखी हुई है, उसे भी वापस लाकर प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश किया जाए."