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भोजशाला में गूंजा हनुमान चालीसा, श्रद्धालु बोले- सदियों बाद फ्री होकर पूजा का अवसर मिला

धार की भोजशाला में शनिवार सुबह पूजा करने उमड़े श्रद्धालु ( Getty Image )