भोजशाला में गूंजा हनुमान चालीसा, श्रद्धालु बोले- सदियों बाद फ्री होकर पूजा का अवसर मिला
धार की भोजशाला में शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अलसुबह से श्रद्धालु पहुंचे. मां वाग्देवी की पूजा-अर्चना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 12:11 PM IST
धार : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले के बाद धार स्थित भोजशाला में शनिवार सुबह से हिंदू समुदाय के लोग पूजा-पाठ करने के लिए उमड़ पड़े. कई समितियों के पदाधिकारी सुबह 5 बजे ही भोजशाला के बाहर जमा हो गए. इसके बाद भोजशाला परिसर में पूजा-र्चना की. इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया.
लोगों का कहना है "वे लोग हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. भोजशाला मंदिर ही है." दर्शन के बाद श्रद्धालुओं ने भावुक होते हुए कहा "सालों बाद उन्हें बिना रोक-टोक पूजा करने का अवसर मिला है."
नमाज पढ़ने की अनुमति निरस्त
शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया "धार की विवादित भोजशाला परिसर में देवी सरस्वती मंदिर है." इसके साथ ही ASI के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें कहा गया था "मुस्लिम समुदाय को इस जगह पर शुक्रवार की नमाज़ पढ़ने की अनुमति है." हाई कोर्ट ने यहां हिंदू पक्ष को यहां पूजा का अधिकार दे दिया है. शनिवार को पूजा करने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया "हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल 2003 के ASI आदेश को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया है. इस आदेश में मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को तय अवधि के लिए नमाज की अनुमति दी गई थी."
शनिवार सुबह से ही कड़ी सुरक्षा के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ भोज उत्सव समिति के पदाधिकारी परिसर पहुंचे. इसके बाद मां वाग्देवी के स्थान और यज्ञ कुंड के पास पुष्प अर्पित कर प्रणाम किया.
VIDEO | Dhar, Madhya Pradesh: People offer prayers at Bhojshala, a day after Madhya Pradesh High Court's verdict which stated that the complex is a temple dedicated to Goddess Saraswati.— Press Trust of India (@PTI_News) May 16, 2026
" i can not express the atmosphere here today. we are so happy. we can't the court for giving… pic.twitter.com/ze3YdWetCj
पूरी गरिमा लौटाने तक प्रयास करेंगे
भोजशाला मुक्ति यज्ञ के समन्वयक गोपाल शर्मा कहते हैं, "यह मेरी लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरे हिंदू समुदाय की लड़ाई थी. यह सिर्फ़ एक जगह के लिए नहीं थी, बल्कि हिंदू और सनातन संस्कृति की जीत थी. 720 साल तक, यहां के हिंदू समुदाय ने अपमान महसूस किया और हर तरह का बलिदान दिया, लेकिन कल जो अदालत का फ़ैसला आया, वह इस बड़ी लड़ाई में सिर्फ़ एक पड़ाव है. जब तक भोजशाला की पूरी गरिमा बहाल नहीं हो जाती और यह जगह वैसा रूप दोबारा हासिल नहीं कर लेती जैसा राजा भोज के समय में था, तब तक धार का हिंदू समुदाय अपने प्रयास जारी रखेगा."
VIDEO | Bhojshala Mukti Yagna coordinator Gopal Sharma says, " this was not my fight, but the fight of the entire hindu community. it was not for one place alone, but a victory of hindu and sanatana culture. for 720 years, the hindu community here felt humiliated and made every… pic.twitter.com/ycHv5YN3ex— Press Trust of India (@PTI_News) May 16, 2026
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लोगों से पूजा करने आने का आह्वान
VIDEO | The Madhya Pradesh High Court on Friday ruled that the disputed Bhojshala-Kamal Maula Mosque complex in Dhar district is a temple dedicated to Goddess Saraswati, while simultaneously quashing a decades-old ASI order that allowed the Muslim community to offer Friday… pic.twitter.com/RMk026tIcE— Press Trust of India (@PTI_News) May 16, 2026
गोपाल शर्मा ने कहा "मुझे उन सभी लोगों की याद आती है, जिन्होंने इन सालों में इस आंदोलन का नेतृत्व किया और जिन्होंने इसे आम लोगों तक पहुंचाया. उनके प्रयासों की वजह से ही यह आंदोलन दूर-दूर तक पहुंचा. भोजशाला अब 'मां सरस्वती-कंठाभरण' के नाम से जानी जाएगी. मैं हिंदू समुदाय से अपील करता हूं कि वे यहां आएं, पूजा-अर्चना करें और इसे एक मंदिर की तरह मानें, ताकि इसकी पूरी बहाली हो सके."